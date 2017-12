Jak zlepšit investiční výsledky? Koupit si detektor lži

Takzvaný Edelman Trust Barometer, který měří, jak se vyvíjí důvěra ve vládu, firmy a další instituce, ukazuje, že letos tato důvěra klesla na rekordní minimum ve výši 37 %. V roce 2016 se přitom pohybovala na 49 %. Možná k tomu přispívá dnešní postfaktická doba, ale vedení firem kolem sebe většinou nešíří zavádějící zprávy a čísla. Už proto, že kdyby tak činilo, čelilo by vážným právním důsledkům. V mnoha oblastech se také dá dost jednoduše zjistit, zda ředitel společnosti lže, nebo hovoří pravdu. Příkladem je například výše zisků. Nicméně jak na stránkách Strategy and Business poukazuje Jan Alexander, ne vždy tomu tak je a pak může být ku pomoci obrátit se k neobvyklým pomocníkům.



Alexander poukazuje na společnost Valens Research, která nabízí svým klientům účetní a forenzní služby. Její ředitel Joel Litman se na období zveřejňování čtvrtletních výsledků obchodovaných společností připravuje netradičním způsobem: Používá totiž detektor lži. Hedge fondy a další velké investiční instituce totiž najímají společnosti, jako je ta jeho, pro analýzu konferenčních hovorů, které jsou pořádány společnostmi při příležitosti zveřejnění čtvrtletních čísel.





První část těchto hovorů se obvykle nese v duchu komentářů dosažených výsledků a odvíjí se na základě předem připravených poznámek. Ve druhé části ale nastupují otázky analytiků, na něž se někdy nelze předem připravit. A v tuto chvíli nastupuje zmíněný detektor, který by měl ukázat, kdy se management vyhýbá přímé odpovědi, kdy mlží či dokonce přímo lže.Valens používá svůj vlastní druh elektro-audiogramu, který sleduje hlasové vzorce a snaží se s jejich pomocí zjistit, zda hovořící skutečně věří tomu, co říká, nebo ne. Využívá k tomu takzvanou kognitivní dizonanci, se kterou souvisí nepříjemný pocit ve chvíli, kdy se snažíme skloubit dvě neslučitelné myšlenky. Valean díky této metodě klienty, pro které pracuje, informuje, zda management dané společnosti skutečně věří tomu, co říká o jejích plánech, současném stavu a budoucnosti, či zda se utápí v rozporech. Podobné služby nabízí například Business Intelligence Advisors, v jejímž čele stojí bývalí vyšetřovatelé ze CIA.V srpnu letošního roku byl například finanční ředitel společnosti L Brands během konferenčního hovoru tázán, zda nedochází ke znatelnému růstu zásob. Ředitel odpověděl, že „zásoby se mírně zvýšily, částečně to odráží načasování zveřejnění čtvrtletních výsledků a firma je i nadále pevně rozhodnuta udržet zásoby na úrovních odpovídajících tržbám“. Valens pomocí detektoru dospěl k názoru, že management takovému hodnocení skutečně věří a akcie společnosti od této chvíle opravdu začala růst. Může jít samozřejmě o shodu náhod, ale investoři hledají jakoukoliv konkurenční výhodu před zbytkem trhu a někteří z nich jsou přesvědčeni, že podobné nástroje jim ji poskytují.