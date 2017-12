Premiér chce postavit vládní čtvrť. Opozice i Praha jsou proti

Součástí programového prohlášení hnutí ANO je také plán vybudovat vládní čtvrť, do které by měla být sestěhována všechna ministerstva. Nápad se ale nelíbí opozičním politikům ani radním z pražského magistrátu. Podle nich by se mělo raději investovat do důležitějších věcí, jako je například výstavba dálnic.

Vybudovat obří čtvrť pro jedenáct tisíc úředníků - to je plán nového premiéra. "Je to 120 tisíc metrů čtverečních pro jedenáct tisíc zaměstnanců státních úředníků a ta investice je asi 9 miliard," říká Andrej Babiš. Podle něj by čtvrť byla pohodlnější nejen pro zaměstnance a návštěvníky, ale i pro ministry. Ale i oni jsou zatím rozpolcení.

Vládní čtvrť měla podle původního plánu vzniknout na pláni kolem konečné stanice metra C v Letňanech. Nově se ale hovoří o tom, že by mohla být vystavěna v pražských Holešovicích nebo Bubnech.

Babiš dokonce tvrdí, že už je domluvený s vedením Prahy. Radní Petra Kolínská to ovšem důrazně popřela s tím, že se o ničem nejednalo.