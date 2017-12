Vyšší sazby, otcovská i ošetřovné: Nemocenské pojištění se mění.

Rok 2018 přinese celou řadu změn, část z nich se dotýká i nemocenského pojištění. Některé začnou platit hned od začátku roku, jiné až v jeho průběhu. Lidé se mohou těšit na vyšší nemocenské, zavádí se otcovská a dlouhodobé ošetřovné.

Blíží se konec roku a lidé už by se měli začít připravovat na výrazné změny, které stát chystá. Velkou proměnou projde i nemocenské pojištění, kde se mění několik sazeb a zavádí se zcela nové dávky.

Od 1. ledna se zvyšuje sazba nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu, původně to bylo 60 %. Od 61. kalendářního dne to pak bude 72 %.

V praxi to znamená, že lidem nemocným déle než měsíc bude vypláceno vyšší nemocenské. Už nyní si můžete vypočítat orientační výši dávky na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Sazby se také mění pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů a členů ostatních složek integrovaného záchranného systému. Ti od 1. února budou dostávat 100 % redukovaného vyměřovacího základu v případě, kdy se zranili nebo jim byla nařízena karanténa v důsledku toho, že se prokazatelně podílel v obecném zájmu na hašení požáru, na provádění záchranných nebo likvidačních prací anebo na plnění úkolů ochrany obyvatelstva jako člen jednotky sboru dobrovolných hasičů obce povolané operačním a informačním střediskem integrovaného záchranného systému.

Od 1. února mohou lidé také žádat o otcovskou, aby mohli tatínkové zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby se i oni mohli starat o novorozence. Nastoupit na dávku mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Zaměstnanci o dávku žádají u svého zaměstnavatele, OSVČ ji pak budou uplatňovat přímo u okresní správy sociálního zabezpečení.

Kromě tatínků může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž i žena), který pečuje o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Až od 1. června bude možné čerpat takzvané dlouhodobé ošetřovné. Toho využijí lidí, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Nemocný musí strávit 7 dnů v nemocnici a po propuštění bude ještě potřebovat nejméně 30 dnů celodenní péči.

Dlouhodobé ošetřovné bude vypláceno maximálně po dobu 90 dnů od propuštění nemocného. Dávka bude činit 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. V ošetřování se mohou osoby střídat.