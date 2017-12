44. nejbohatší osobou světa je bitcoinová entita Nakamoto. Má asi 980 000 bitcoinů akorát se přesně neví, kdo to vlastně je ...

Formy bitcoinového šílenství jsou různé. Jednou z těch posledních je zajímavý fakt, že jeden z anonymních zakladatelů bitcoinu známý jako Satoshi Nakamoto se díky odhadovanému držení cca 980 000 bitcoinů s oceněním na 19,4 mld. USD dostal na 44. příčku prestižního seznamu největších boháčů světa sestavovaného společností Forbes. Zajímavé na tom je především to, že doposud není přesně známa jeho identita.V roce 2016 se objevily zprávy, že se údajně podařilo odhalit identitu tajemnem opředeného zakladatele a tvůrce bitcoinu Satoshi Nakamoty. Měl jím být pětačtyřicetiletý Australan Craig Steven Wright. Tato teorie ihned dostala trhliny, že zrovna on je zakladatelem asi nejznámější digitální měny na světě bitcoinu . Důkazy, které představil o svém autorství, jsou spíše nepřímého charakteru a hlavně chybí to klíčové primární klíč uživatele Satoshi Nakamoto, což je nezvratným matematickým a kryptografickým důkazem. Wright uvedl, že dokáže svou identitu tvůrce v blízké budoucnosti.Po několika měsících se Wright údajně prokazatelně identifikoval jako tvůrce virtuální měny a komunita přívrženců nejpopulárnější virtuální měny jeho "otcovství" považuje za prokazatelné a uznává jej. Pochybnosti širší veřejnosti nicméně stále přetrvávajíOdhaduje se, že Nakamoto/Wright držel v roce 2016 celou 1/7 všech tehdy dostupných mincí.Podle "zlých jazyků" by další růst bitcoinu mohl vést k opravdu podivuhodnému stavu, kdy světovým tabulkám bude vládnout hned několik nejbohatších "subjektů", o kterých se sice bude vědět, že skutečně existují, ale nebude možné je zcela přesně identifikovat.V minulém říjnovém vydání prestižního seznamu Nakamoto figuroval na 247. pozici se jměním 5,9 mld. USD a stal se tak předním skokanem.