Jeden ze zakladatelů a šéfů Bitcoin.com prodal všechny své bitcoiny a zaměří se na bitcoin cash

Podle některých neověřených webových zdrojů Emil Oldenburg, který je jedním ze zakladatelů a ředitelů serveru Bitcoin .com, varoval investory před investicemi do bitcoinu , jež jsou vzhledem k poslednímu cenovému vývoji již extrémně rizikové. Sám údajně všechny své bitcoiny prodal a nadále se hodlá zaměřit na perspektivnější bitcoin cash , která je odnoží původního bitcoinu a od základního kmene se oddělila letos v srpnu. Podle Oldenburga není bitcoin na rozdíl od zmíněné odnože do budoucna perspektivní kvůli neustále rostoucím transakčním nákladům a příliš dlouhé době vypořádáván transakcí. Transakční náklady se každé další čtvrtletí zdvojnásobují a vypořádání transakcí nyní trvá kolem 4,5-5 hodin. To znamená, že původní kmen se stává stále více nepoužitelným pro jakékoliv možnosti praktického využití. Zastánci původního kmene navíc odmítají jakékoliv změny zvyšující jeho praktičnost.Podle Oldenburga se nyní samotný Bitcoin .com od původního kmene odvrací a zaměří svou pozornost na výše zmíněný bitcoin cash