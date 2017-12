Senátor Warner: US firmy mají rekordní zisky, ale nereinvestují je a to nezmění ani snížením daní

Pravděpodobnost čtvrtečního přijetí vládního návrhu daňové reformy se stále zvyšuje, podporu navrhovaným změnám v čele se snížením korporátních daní oznamují další a další zákonodárci. S rostoucí pravděpodobností odsouhlasení daňové reformy se ale také množí její kritici. Jedním z nich je senátor Mark Warner, který návrh označuje za vůbec nejhorší za celou dobu jeho působení v Senátu.Podle Warnera americká ekonomika v posledních několika letech zlepšovala svou pozici pošramocenou krizí a firmy v posledních několika čtvrtletích dosahovaly rekordních zisků. Přesto se tento růst nepromítal do zvýšených investic nebo do růstu platů. V hlavní míře se totiž pouze přerozděloval akcionářům. Warner se obává, že navrhované snížení daňové zátěže bude mít ve finále obdobný efekt a k růstu investic nebo platů zase nepovede. Argument o stimulační roli daňových škrtů by mohl fungovat v případě vysoké míry nezaměstnanosti , ale ta je nyní dlouhodobě minimální a americký pracovní trh je v podstatě v pozici plné zaměstnanosti . V takové pozici se žádný růstový efekt už z logiky věci nedostaví.Warner silně kritizuje také rychlost s jakou se s reformou a jejími parametry spěchá a celkový nedostatek možnosti veřejné diskuse o ní. Ta totiž slouží jako důležitý test celistvosti a komplexnosti odhalující možné mezery a nedokonalosti, jež je jinak obtížné podchytit.Warner kritizuje také očekávaný růst zadlužení, který při normalizaci základních úrokových měr ve světě může působit vážné problémy. Aktuální americké zadlužení se pohybuje na úrovni 20 biliónů USD . Daňová reforma by měla způsobit jeho růst o další cca 2 bilióny. Pokud půjdou základní sazby ve světě nahoru jen o jediné procento bude to znamenat dodatečnou úrokovou zátěž na úrovni 160 mld. USD ročně.Warner rovněž kritizuje populistický spěch s prosazením reformy ještě před Vánoci.