Informace o druhém slosování Účtenkovky

Zájem o Účtenkovku postupně narůstá. Do druhého slosování se zapojilo celkem 477 952 aktivních hráčů, což je oproti prvnímu slosování o téměř 6 % více. Hráči zaregistrovali přes 17 mil. účtenek, z nichž do slosování bylo zařazeno 14 564 956. Nejaktivnější hráč zaregistroval 1 129 účtenek. Nejvíce účtenek bylo do hry zaregistrováno 30. listopadu, a to rekordních 713 402. Následující tabulka porovnává data prvních dvou slosování.

říjen listopad SOUHRNNÉ STATISTIKY Počet aktivních hráčů (*hráč, jehož alespoň 1 účtenka byla zařazena do slosování, tj. řádně ověřena) 452 691 477 952 Počet všech zaregistrovaných účtenek 13 869 846 17 198 013 Počet účtenek ve slosování 11 137 598 14 564 956 Průměrný počet zaregistrovaných účtenek za jeden den 322 555 409 477 Nejvyšší počet účtenek registrovaných jedním hráčem 1 648 1 129 Prům. počet účtenek na osobu (počet všech účt.reg./akt.hr.) 30,86 35,98 Zájem o Účtenkovku projevili hráči všech věkových kategorií, kteří splnili podmínky herního plánu (lidé ve věku 18+). Nejvíce aktivních hráčů bylo opět ve věku 40-45 let. Druhou nejpočetnější skupinu tvořili hráči ve věkovém rozmezí 35 -40 let. Následující tabulka zachycuje věkové rozložení soutěžících, kteří si zřídili hráčský účet, a porovnává je s údaji z prvního slosování. POČET HRÁČŮ DLE VĚKOVÝCH SKUPIN - LISTOPAD ( % ) 18-30 let 30-50 let 50-70 let 70+ let Počet hráčů 17,71 45,79 30,14 6,36 Téměř 71 % účtenek bylo registrováno opět prostřednictvím webového formuláře. Oproti prvnímu slosování vzrostl počet registrací přes mobilní aplikaci a to o více než 445 tisíc účtenek. Z nově registrovaných hráčů si skoro 73 % založilo hráčský účet, který usnadňuje registraci účtenek do slosování a přehledně informuje o stavu účtenek a výhrách. Základní registrace 27,20% Hráčský účet 72,80% Webový formulář 12 149 611 Mobilní aplikace 5 048 402