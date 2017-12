Nedoručili vám balík? Na poštu nemusíte. Právnička poradila fintu

Reklamace nebo vracení nevhodných vánočních dárků - to čeká už příští týden zákazníky a obchodníky. Sdružení na ochranu spotřebitelů radí lidem nenechat se prodejcem odbýt a usilovat o svá práva. Bránit se můžete i tehdy, pokud vám pošta nedoručí balík do ruky.

Vánoce by měly být svátky pohody, často se ale stávají stresujícím obdobím, kdy se snažíme sehnat co nejlepší dárky. Jenže někdy se prostě s výběrem netrefíme nebo nám prodejce doručí zboží rozbité.

Přestože spotřebitelé mají často nárok na vrácení peněz, této možnosti se zřeknou. Buď jsou skeptičtí, protože jim už v minulosti obchodník reklamaci neuznal, nebo si nechtějí kvůli pár stovkám přidělávat starosti.

Sdružení na ochranu spotřebitelů radí lidem boj s obchodníky nevzdávat. Pokud zboží reklamujete, má prodejce 30 dnů na vyřízení. Když to nestihne, máte nárok na vrácení peněz. Kamenné obchody obvykle nabízí výměnu nevhodného dárku. Ale i to má svá pravidla. "Samozřejmě musí obsahovat etiketu a měl by ještě obsahovat vnitřní štítek, kde je uvedena údržba zboží," popsal Richard Schanto, zástupce vedoucího jednoho karlovarského obchodu.

Pokud lidé koupí zboží na vánočních trzích ve stánku, který za čas zmizí, obavy kvůli výměně nebo reklamaci mít také nemusí. Zákazník si ale musí dát pozor. Jde o to vědět, u koho nakupujete - znát jméno prodejce, případně název společnosti, identifikační číslo a samozřejmě chtít vydání kupního dokladu.

Zákazník, který nakoupí v e-shopu, může podle zákona 14 dnů po obdržení zásilky odstoupit od smlouvy. Odborníci ale varují před e-shopy s podezřele nízkými cenami. Při vracení zboží doporučují mít doklad o jeho odeslání.

Když mi nedoručí balík, na poštu nemusím

Stále populárnější je mezi lidmi nechat si dárky poslat až domů. Mnoho Čechů už se ale setkalo s tím, že i když si u České pošty zaplatili službu balík do ruky, místo balíčku našli ve schránce jen lístek s oznámením, že je doručovatel nezastihl. A to i když na něj doma čekali.

Pokud jste si mysleli, že v takovém případě budete muset spěchat pro balík na poštu, pak jste na omylu. "Můžete zavolat na poštu a říct, že to chcete doručit, že jste byli doma. Stejně je to i s doporučeným psaním. Pošta to doručit musí a funguje to," poradila ve Snídani s Novou advokátka Jaroslava Šafránková.