Prodej akcií ČEZu ředitelem Benešem? Mnoho povyku pro nic

Generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš v pondělí ráno oznámil, že uplatnil 150 tisíc opcí na koupi akcií ČEZu za cenu 458,71 Kč za akcii. Téměř 148 tisíc kusů dle separátního hlášení obratem prodal. Dnes se také objevily informace, že ČEZ je ve finálních fázích vyjednávání již pouze s jediným zájemcem ohledně prodeje svých bulharských aktivit.

Aniž by existovalo jakékoliv podezření či indicie v případě ČEZu, obecně se někdy stává, že insideři prodávají pokud tuší nějakou výrazně negativní informaci ohledně budoucího vývoje společnosti a ceny jejích akcií. V tomto případě se nabízí obava z toho, že dojde ke komplikaci v procesu prodeje bulharských aktiv a nebo k prodeji za výrazně nižší cenu.

Daleko prozaičtější vysvětlení ale pravděpodobně je to, že pan Beneš zkrátka využívá silného růstu ceny akcií a uplatňuje část opcí a nebo se obává, že bude odvolán novou vládou a chce snížit svou investici ve společnosti. K 18.12. 2017 díky oficiálnímu získání funkce na další období získal fakticky dalších 150 tisíc opcí, takže touto transakcí vlastně pouze udrží počet vlastněných opcí ČEZu na konstantní úrovní jako doposud, akorát s pozdějším právem na první další uplatnění opcí.

Na výši prodejní ceny také není nic zvláštního. V době, kdy se pravděpodobně na tomto mimoburzovním obchodu musel domlouvat (nejpozději ve čtvrtek 14. prosince), se akcie ČEZu posledních několik dní obchodovaly v průměru blízko ceny 492 Kč za akcii. Jenom dva dny předtím, 12. prosince například cena spadla až na 484 Kč za akcii. U mimoburzovních obchodů je běžné, že se vychází z průměrné tržní ceny za posledních několik dní, nebo týdnů. Cena tedy byla tržní. Následný růst akcií neznamená, že obchod byl prodělečný. Cena titulu mohla jít naopak dolů. Šlo zkrátka o následnou změnu ceny akcií, kterou nešlo přesně předvídat.

I kdyby si ředitel Beneš domluvil o několik korun nižší cenu, než by byla cena tržní, dalo by se jeho jednání lehce pochopit a omluvit. Pokud by začal postupně a systematicky prodávat část svých akcií sám, akorát by díky nízkému objemu denních obchodů v tuto předvánoční dobu na sebe upozornil, že je na trhu silný prodejce a posunul by cenu akcií dolů tak jako tak. Velmi pravděpodobně o výrazně více než o pár korun, což je v rámci pásma denních fluktuací titulu, který cenově daleko více reaguje na jiné nezávislé faktory, jako např. cena elektřiny a tvar křivky jejich termínových kontraktů.

Tento obchod tak zjevně nezpůsobil žádný pokles ceny akcií. Pokud ale k výprodeji dojde, půjde spíše o psychologickou a technickou hranici 500 Kč za akcii a důležitější vlivy, jako je výhled na cenu elektřiny nebo případnou stavbu nových reaktorů a dělení ČEZu.

A závěrem nutno dodat důležitý fakt, že každý obchod má dvě strany, kupujícího a prodávajícího. Co když tento obchod není negativním cenovým signálem, jak se někteří domnívají, ale naopak pozitivním? Co když kupec byl ten, kdo chtěl schovat fakt, že nakupuje větší objem akcií ČEZu a využil zájem Beneše prodat?

