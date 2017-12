Čína chce založit vlastní nadnárodní emisní trh podobný tomu v EU, ale vetší

Čína ze své pozice největšího světového producenta skleníkových plynů představila plán na vznik nadnárodního trhu s emisemi. Do nového trhu by nejdříve měli přístup pouze zástupci energetického průmyslu na úrovni jednotlivých států. Celý systém by svým objemem převyšoval obdobný systém fungující již v EU, ve kterém přes 1700 firem projde kolem 3 miliard metrických tun emisí.Cílem spuštění konkurenčního projektu je snaha podpořit splnění emisních limitů Číny stanovených do roku 2030.Systém by měl fungovat na podobném principu jako systém EU, kdy větší znečišťovatelé kupují volné povolenky od subjektů mající jich přebytek oproti svým potřebám. Do systému by se zařazovaly společnosti emitující více jak 26 000 tun skleníkových plynů ročně s tím, že tento limit by mohl být později snížen.Čína již od roku 2013 spravuje pilotní program v některých regionech. Hodnota probíhajících transakcí se pohybuje v rozsahu 4,5 miliardy juanů = cca 680 mil. USD Plný náběh nového trhu je odhadován do konce roku 2020. Odhaduje se, že tou dobou by průměrná cena povolenek měla dosahovat cca 74 juanů za metrickou tunu, což je zhruba dvojnásobek oproti stávajícímu stavu. Do roku 2025 by se cena mohla zvýšit v průměru na 108 juanů za tunu.