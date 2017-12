Neházejte všechny virtuální měny do jednoho pytle, jsou v nich podstatné rozdíly a ty rozhodnou o jejich úspěšnosti

Podle komentátora CNBC Arjun Kharpal je důležité se při investování do virtuálních měn důležité neházet všechny do jednoho pytle a zvažovat jejich jednotlivé odlišnosti, které v budoucnu budou rozhodovat o jejich úspěšnosti a ocenění.Velká část zájmu o "alternativní a levnější" možnosti oproti ikonickému bitcoinu souvisejí výhradně s předpokladem, že u těchto alternativ bude fungovat stejný nebo velmi podobný scénář jako u zmíněného bitcoinu , což je ale vzhledem k odlišnostem jednotlivých konstrukcí spíše nepravděpodobné. Takový "slepý" přístup může podle Kharpala přichystat investorům zklamání či ošklivá vystřízlivění. Bitcoin je ve své konstrukci velice obecný nicméně velmi komplexní a do značné míry vymezuje celý sektor. Ethereum z pozice aktuální dvojky má ambici stát se prostředkem "chytrých kontraktů", které se budou vícestranně a automaticky provádět při splnění určitých kritérií bez zásahu dalších prostředníků. Litecoin je "rychlejší" verzí vzorového bitcoinu Ripple má ambici plnit roli jednoduchého přeshraničního platebního systému.Podle Kharpala bude jednotlivé kryptoměny díky zmíněné specializaci v budoucnu jednodušší správně ohodnotit. Pokud například ripple bude sloužit svému původnímu účelu, bude možné z objemu prováděných transakcí odvozovat hodnotu jednotlivých mincí a tak podobně u dalších virtuálních měn . Pokud budou jednotlivé projekty setrvávat pouze v rovině "technologického cvičení" mohou být zcela bezcenné.V současnosti je registrováno cca 1300 virtuálních měn a očekává se další růst jejich počtu. Celková tržní kapitalizace existujících obchodovatelných "mincí" se odhaduje kolem 460 mld. USD