Rozbřesk: Přepíše Ifo historická maxima?

Německé ekonomice se v letošním roce daří nad očekávání dobře a nejspíše to dnes potvrdí i jedno z posledních letošních velkých čísel, a sice Ifo. Minule, když Ifo přepsalo historické rekordy, se firmy vyjadřovaly ještě před krachem jednání o jamajské koalici, nyní zase fakticky před startem jednání o staronové vládní koalici. Přesto by politika s výsledky příliš zamíchat nemusela a Ifo by opět mělo potvrdit výbornou kondici německého hospodářství.



Už listopadové výsledky vedly k přehodnocení odhadů německé ekonomiky za čtvrtý kvartál směrem nahoru, podle Ifa na 0,7 q/q. A optimisticky vyznívá i prognóza Ifo institutu na příští rok, podle něhož by německý HDP měl díky evropskému oživení dále zrychlit až na 2,6 %. Německé firmy, jak se zdá, netrpí ani silným eurem, takže jejich vývozní expanze nerušeně pokračuje. Nicméně stále větší roli by měla v příštím roce sehrávat domácí poptávka podporovaná růstem mezd. Podobně jako ČR se však tamní ekonomika přibližuje stavu plné zaměstnanosti a vysokého využití kapacit, takže s dalším růstem by se měly projevit i vyšší inflační tlaky. Nakonec však už prosincový index nákupních manažerů (PMI) potvrdil další nárůst inflačních tlaků v průmyslu.



Pokud si vezmeme už zmíněný PMI jako „předstihový“ indikátor pro dnešní Ifo, tak by výsledek měl být opět velmi příznivý, ne-li znovu rekordní. Ostatně PMI v průmyslu rovněž v prosinci vytvořil nový rekord, takže představa není až tak nereálná. Možná ještě důležitější než samotné maximum je fakt, že firmy hlásí velmi vysoký růst nových zakázek z Evropy, Asie a USA, silnému euru navzdory. A to je nepochybně dobrá zpráva i pro českou ekonomiku. Nakonec do Německa směřuje téměř třetina českého exportu, stejně jako třetina produkce tuzemského automobilového průmyslu. Takže s růstem tamní domácí poptávky by očekávané zpomalení české ekonomiky nemuselo být až tak „dramatické“ jak se nyní může zdát. Růst českého HDP by tak mohl po letošních 4,4 % zůstat nad třemi procenty.



TRHY



CZK a dluhopisy

Nervozita před posledním letošním zasedáním bankovní rady ČNB drží korunu blízko hranice 25,70 EUR/CZK, kterou včera dokonce na krátko prolomila. Koruna tak byla nejslabší od minulého jednání v důsledku nejistoty spojené se čtvrtečním rozhodnutím centrální banky. Šance jsou téměř vyrovnané, nicméně vzhledem k tomu, že zvýšit sazby se už letos ČNB rozhodla 2x, nemusela by tentokrát až tak pospíchat. Nicméně teprve až ve čtvrtek se ukáže síla jestřábího křídla a také, na jakou stranu se přikloní guvernér, který se předem nechtěl přiklonit k nikomu.



Pomalu se blíží konec roku, a tak by se dluhopisový trh mohl více dozvědět o plánech emisí státních dluhopisů pro příští rok. Ministerstvo financí by totiž mělo co nevidět vyrukovat se Strategií financování a řízení státního dluhu ČR. A co konkrétně by z ní mělo vyplynout? Především jaká je síla vůle posunout duraci státního dluhu ke střednědobým 6 letům nebo chuť emitovat eurobondy.



Zahraniční forex

Dolar včera ztrácel k hlavním měnám. Mezi investory se vynořily pochybnosti, jestli se chystaná daňová reforma v USA zásadněji promítne do hospodářského růstu. Senát amerického Kongresu by o balíku daňových změn – včetně škrtů ve firemních daní - mohl hlasovat už dnes. Špičky americké republikánské strany jsou přesvědčeny, že Kongres by mohl hlasovat ještě tento týden.



Dnes sice může eurodolarový trh zaujmout výsledek německého indexu, ale vše se bude odehrávat ve stínu projednávané daňové reformy v USA.



Forint musí být dnes ve střehu před zasedáním centrální banky. MNB může přijít s dalšími nestandardními opatřeními, která sníží tržní úrokové sazby v Maďarsku (což může forintu potenciálně ublížit).



Ropa

Cena ropy Brent vykazuje v předvánočním týdnu vysokou míru stability a nadále se drží poblíž 63 USD/barel. Významnější korekci směrem dolu brání pokračující odstávka severomořského ropovodu Forties, o jehož 450 tis. barelů denně je trh s ropou v současnosti chudší. Naopak alespoň prozatím se podařilo odvrátit možný výpadek produkce v Nigérii, neboť pondělní stávka “ropných” odborů měla pouze jepičí život.



Dnes budou trh zajímat data o zásobách ropy a ropných produktů od amerického petrolejářského průmyslu. Očekává se pokračování trendu, tj. snižování zásob surové ropy a destilátů, proti růstu zásob benzínu.