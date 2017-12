Trumpova bezpečnostní strategie kritizuje Rusko a Čínu

Rusko zasahuje do vnitřních záležitostí zemí celého světa a spolu s Čínou ohrožuje americkou moc a zájmy ve světě. Uvádí to nová americká bezpečnostní strategie, kterou představil prezident Donald Trump. Dokument sepsaný v duchu jeho hesla "Amerika na prvním místě" slibuje zvýšení výdajů na americkou armádu či ochranu ekonomických zájmů Američanů.



"S využitím moderních metod podvratné taktiky zasahuje Rusko do domácích politických záležitostí zemí po celém světě," uvádí se v dokumentu, který stanovuje budoucí zásady americké bezpečnosti. Rusko, jehož údajná snaha ovlivnit loňské prezidentské volby ve prospěch Trumpa jsou předmětem vyšetřování amerických úřadů, podle dokumentu zneužívá informace, zasahuje do kampaní, vytváří falešné identity na internetu nebo platí provokatéry na sociálních sítích.





Čína ohrožuje americké zájmy například krádežemi duševního vlastnictví. Obě země pak představují hrozbu pro USA kvůli svým vyspělým zbraním. Spojené státy se odmítají smířit s čínským vzestupem a vztahy obou zemí budou čelit "většímu tlaku a výzvám", reagují čínská média. Podle čínské ambasády ve Washingtonu by měl Trump opustit staré myšlení.O žádné z těchto velmocí, s nimiž chce podle dokumentu Washington zachovat dlouhodobé strategické vztahy, se Trump ve svém projevu doprovázejícím zveřejnění strategie nezmínil. Hovořil naproti tomu o potřebě tvrdšího přístupu vůči Íránu, s nímž uzavřely světové mocnosti "nepochopitelně špatnou" jadernou dohodu. USA podle něho také v budoucnu podniknou nejtvrdší možné kroky k jadernému odzbrojení Severní Koreje."Nemáme na vybranou," prohlásil Trump.Značnou část své řeči věnoval kritice chyb svých předchůdců v úřadě, kteří se podle něho příliš soustředili na sledování amerických zájmů ve světě a zapomněli na domácí politiku. Jeho bezpečnostní strategie stojí na čtyřech pilířích: ochraně Američanů, posilování americké prosperity, ochraně míru prostřednictvím síly a zvyšování amerického vlivu.Během projevu Trump zdůraznil, že naplňovat tyto zásady chce například stavbou zdi na hranici s Mexikem, ústupem od ochrany životního prostředí na úkor velkých amerických podniků či zvýšením armádních rozpočtů.Podle agentury AP může nová strategie výrazně změnit vztahy USA s okolním světem. Mezinárodní vztahy definuje jako prostor neustálého soupeření a oslabuje vliv mezinárodních dohod, které určovaly americkou zahraniční politiku v období studené války.Národní bezpečnostní strategie je veřejný dokument, který prezidentská administrativa Spojených států pravidelně připravuje pro Kongres a ve kterém na obecné úrovni shrnuje hlavní bezpečnostní hrozby. Trump, který se prezidentské funkce ujal letos v lednu, zveřejnil svou vůbec první bezpečnostní strategii. Dosud byl aktuální dokument Trumpova demokratického předchůdce Baracka Obamy z roku 2015, který nahrazoval Obamovu bezpečnostní strategii z roku 2010.