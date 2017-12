Americké akcie na novém maximu (19.12.2017)

Vstup do nového týdne byl v zámoří opravdu velkolepý. Všechny tři hlavní indexy uzavřely v zelených číslech a navázaly tak na páteční pozitivní vývoj. Do historie se zapsaly všechny tři indexy, když během včerejšího obchodování posunuly svá historická maxima. Index Dow Jones a širší index S&P 500 měly téměř totožný průběh a tak se nemůžeme divit, že zavřely taktéž skoro identicky a to 0,6 % plus. Lépe si vedl technologický Nasdaq, který v průběhu obchodování atakoval jedno procento, nakonec však uzavřel 0,85 % plus.



Nejvíce se dařilo technologiím jmenovitě pak akciím Twitter, které po zvýšeném doporučení od J. P. Morgan vyrostly o více jak jedenáct procent. Dalším silně rostoucím titulem byly akcie AMD, které poskočili téměř o sedm procent.