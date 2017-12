Forint dnes bude ve střehu před zasedáním MNB

Dolar včera ztrácel k hlavním měnám. Mezi investory se vynořily pochybnosti, jestli se chystaná daňová reforma v USA zásadněji promítne do hospodářského růstu. Senát amerického Kongresu by o balíku daňových změn – včetně škrtů ve firemních daní - mohl hlasovat už dnes. Špičky americké republikánské strany jsou přesvědčeny, že Kongres by mohl hlasovat ještě tento týden.



Dnes sice může eurodolarový trh zaujmout výsledek německého indexu, ale vše se bude odehrávat ve stínu projednávané daňové reformy v USA.





Forint musí být dnes ve střehu před zasedáním centrální banky. MNB může přijít s dalšími nestandardními opatřeními, která sníží tržní úrokové sazby v Maďarsku (což může forintu potenciálně ublížit).