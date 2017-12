Nervozita z výsledku jednání ČNB oslabuje korunu

Nervozita před posledním letošním zasedáním bankovní rady ČNB drží korunu blízko hranice 25,70 EUR/CZK, kterou včera dokonce na krátko prolomila. Koruna tak byla nejslabší od minulého jednání v důsledku nejistoty spojené se čtvrtečním rozhodnutím centrální banky. Šance jsou téměř vyrovnané, nicméně vzhledem k tomu, že zvýšit sazby se už letos ČNB rozhodla 2x, nemusela by tentokrát až tak pospíchat. Nicméně teprve až ve čtvrtek se ukáže síla jestřábího křídla a také, na jakou stranu se přikloní guvernér, který se předem nechtěl přiklonit k nikomu.



Pomalu se blíží konec roku, a tak by se dluhopisový trh mohl více dozvědět o plánech emisí státních dluhopisů pro příští rok. Ministerstvo financí by totiž mělo co nevidět vyrukovat se Strategií financování a řízení státního dluhu ČR. A co konkrétně by z ní mělo vyplynout? Především jaká je síla vůle posunout duraci státního dluhu ke střednědobým 6 letům nebo chuť emitovat eurobondy.