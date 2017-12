Ifo index trhá na konci roku nové rekordy (Ranní zpráva z finančního trhu)

Německá důvěra pokračuje v růstu k novým rekordům. Polská ekonomika vysílá v listopadu smíšené signály. Ceny českých výrobců poklesly, ukazujíc na zpomalení spotřebitelské inflace. Pravděpodobnost, že ČNB ve čtvrtek zvýší sazby, tak klesá.

Nálada v Německu zůstane rekordně optimistická

Nálada německých podnikatelů zůstane rekordně vysoká i v prosinci, jak dnes prozradí IFO index. Poroste jak složka hodnotící současnou ekonomickou situaci, tak i již velice optimisticky zhodnocené vyhlídky do budoucnosti. Všechny měkké indikátory z německé ekonomiky tak jasně ukazují, že tamější ekonomika expanduje i v závěru roku a dobře má našlápnuto i v roce 2018.

Dnešní statistika by měla ukázat, že náklady na práci v eurozóně si v Q3 zachovaly tempo růstu z druhého čtvrtletí. Americká data ukážou na zpomalení na tamějším trhu nemovitostí v listopadu, kdy počet nově zahájených staveb stejně jako nových stavebních povolení meziměsíčně poklesne. Naopak, následná středeční statistika by měla vykázat vyšší prodeje stávajících nemovitostí.

Inflace eurozóny zůstala stabilní

Spotřebitelská inflace v eurozóně svou dynamiku v listopadu nezměnila. Ceny spotřebitelů meziměsíčně vzrostly o 0,1 %, meziročně se pak zvýšily o 1,5 %. Nejnižší inflace byla na Kypru (0,2 %), naopak nejvyšší v Estonsku (4,5 %) a v Litvě (4,2 %). Dynamika spotřebitelských cen je tažena především růstem cen pohonných hmot, topných olejů a potravin. Jádrová inflace zůstala v listopadu nezměněná na 0,9 %. Slabý zůstává i výhled na inflaci na další roky. Podle nové prognózy ECB nedosáhne inflačního cíle ani v roce 2020, ekonomové SG očekávají její růst nad 2 % v roce 2021.

Euro během dne posílilo o téměř 50 centů k 1,180 USD/EUR.

Polská data v listopadu zpomalí bazický efekt

Region dnes ovládnou statistiky z polského trhu. Tamější průmyslová výroba po silném říjnovém růstu zpomalí, především v důsledku silné statistické základny. Stavební výroba si své dvouciferné růstové tempo zachová i v listopadu. Ceny průmyslových výrobců ale zpomalí navzdory tomu, že ceny pohonných hmot v listopadu rostly téměř 9% tempem. Důvodem je silná statistická základna, kdy ceny na konci 2016 vzrostly v důsledku vyšších cen uhlí. Meziroční dynamika maloobchodních tržeb zůstane na dobré úrovni, především díky vysoké důvěře spotřebitelů, kteří i nadále utrácejí s chutí.

Ceny českých průmyslových výrobců nečekaně poklesly

Ceny českých průmyslových výrobců se v listopadu meziměsíčně snížily a to navzdory tomu, že cena ropy na světových trzích výrazněji vzrostla. Meziročně inflace cen výrobců zpomalila a signalizuje tak, že inflační tlaky v ekonomice polevují. Spotřebitelská inflace by rovněž měla ze svého tempa v těchto měsících slevit. To ospravedlní skutečnost, že ČNB sazby na svém zasedání ve čtvrtek, kterého se zúčastní všichni členové bankovní rady, zvyšovat nebude.

ČNB dnes zvýšila sazbu proticyklické rezervy na 1,25 % s účinností od ledna 2019, kterou zdůvodňuje rychlým růstem úvěrů a tvořením rezervy na období s nižší ekonomickou aktivitou.

Statistika z polského trhu práce včera vyslala smíšený signál. Polské mzdy sice v listopadu rostly pomaleji, než se očekávalo, zaměstnanost naopak rostla rychleji. Data z trhu práce jsou investory ostře sledována, a trh na ně reagoval mírným posílením polské měny k 4,21 PLN/EUR.