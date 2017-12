Yardeni: Co bude dál živit akciového býka?

Akciový trh pokračuje ve zdolávání dalších vrcholů a nasává do sebe stále větší objemy peněz. Tak tomu v podobných optimistických časech bývá. „O přehnaném optimismu budu hovořit ve chvíli, kdy můj cíl pro úroveň indexu S&P 500 by byl dosažen už někdy v polovině příštího roku. Konkrétně jde o cíl ve výši 3 100 bodů. Pro některé stratégy je ale i dosažení této úrovně na konci roku důkazem nadměrného optimismu, protože by to znamenalo, že během tří let trh posílil o 51,7 %,“ uvádí na svém blogu známý investor a ekonom Ed Yardeni.



Na konkrétní vývoj si musíme počkat, ale už nyní můžeme posoudit, jak rychle rostou zisky a tudíž jak moc budou onomu dosažení cíle nahrávat. Pokud by došlo k plánovanému snížení daní ze zisků a zároveň proběhla diskutovaná deregulace, ziskovosti korporátního sektoru by to bezesporu prospělo. Stejný efekt bude mít pokračování synchronizovaného globálního oživení.



Zisky by tedy trhu měly pomáhat i nadále a to samé platí o toku peněz. Na trhu proudí stále větší objem „horkých peněz“, což je zřejmé z vývoje popularity ETF. Tyto peníze přitáhly v USA na konci října rekordních 375,6 miliardy dolarů za posledních 12 měsíců. Část z těchto peněz sice mohla odejít ze vzájemných fondů, ale tyto fondy a ETF jako celek se stále mohou radovat z 323,9 miliardy dolarů nového kapitálu. Vývoj dvanáctiměsíčních přílivů peněz do ETF v miliardách dolarů popisuje následující obrázek:

Mimořádný optimismus odražený v popsaném toku kapitálu jde ruku v ruce s optimismem analytiků. Ti očekávají, že zisky obchodovatelných společností letos porostou o 10,9 %, o 11,4 % v roce 2018 a o 10,1 % v roce 2019. Tato čísla přitom pravděpodobně stále neodrážejí pozitivní dopad zmíněného snížení daní. Ten bude v projekcích zřejmě odražen až poté, co bude změna oznámena a analytici o jejím konkrétním dopadu budou moci hovořit s managementem společností během zveřejňování dalších čtvrtletních výsledků. Dá se očekávat, že to vše opět vyzní pozitivně a ceny akcií tak budou příští rok tlačeny optimismem ještě výše. Následující obrázek ukazuje vývoj zisků očekávaných pro daný rok, zisků očekávaných pro následujících 52 týdnů a zisků dosažených za poslední 4 čtvrtletí:

Zdroj: Blog Eda Yardeniho