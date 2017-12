Sociální bydlení v New Yorku není využito efektivně

Nová studie Nezávislého rozpočtového úřadu města New York odhalila, že téměř třetina sociálních bytů není dostatečně obydlená. Žijí v nich často starší a osamocení lidé.

Koeficient neobsazenosti newyorských sociálních bytů klesl mimořádně nízko, na 0,6 procenta. Na 1050 volných bytových jednotek čeká 25 tisíc rodin. Ale problém není v tom, že by nebyl dostatek prázdných pokojů. Téměř třetina sociálního bytového fondu v New Yorku totiž není adekvátně obsazena. To znamená přes 57 tisíc z celkového počtu 176 066 bytů. Z nich je přibližně polovina obydlena lidmi staršími 65 let.

Za nedostatečně využitý byt se přitom považuje, pokud se v něm vyskytuje, byť jen jediný neobydlený pokoj. K takovým případům dochází velmi často, pokud děti vyrostou a domov opustí, zatímco rodiče v bytové jednotce zůstávají. „Tito lidé bydleli v adekvátním bytě, dokud měli velkou rodinu. Jejich situace se po odchodu potomků změnila, a tak se dá říci, že obývají větší byt, než by bylo nezbytně nutné,“ řekla portálu CityLab.com Elizabeth Brownová, jedna ze spoluautorek překládané zprávy Nezávislého rozpočtového úřadu města New York (IBO – Independent Budget Office).

Pilotní program nic nevyřešil

Problém je ale v tom, že vůbec není jednoduché nedostatečně obydlené bytové jednotky identifikovat a hlavně jejich „správné“ obydlení zajistit. Pro úředníky newyorské radnice je to velmi frustrující, protože nemohou najít způsob, jak to humánně provést. „Máme sice příslušnou politiku, ale realita je zcela v rozporu s tím, jaké by výsledky této politiky měly být. Navíc nejsme schopni ani novým uchazečům adekvátně velký sociální byt nabídnout,“ potvrdil newyorský úřad pro sociální bydlení portálu CityLab.com.

V roce 2016 zahájil newyorský starosta Bill de Blasio pilotní program, v jehož rámci by město mělo být schopno politiku pro umisťování lidí do bytů s adekvátní velikostí provádět efektivněji. Byly zavedeny určité nástroje, které mají obyvatele motivovat ke stěhování z příliš velkých bytů do menších. Jedním z nich je například jednorázový příplatek ve výši pěti tisíc dolarů na přestěhování. Po nastěhování do nového bytu město ještě navíc zajišťuje podpůrné služby, které pomáhají v zabydlování na nové adrese.

Přesto je vůle k výměně bytů mezi obyvateli velmi malá. „Výsledky pilotního projektu ukazují, že motivace hotovostního příspěvku na přestěhování nebyla tím nejdůležitějším faktorem, proč by se lidé měli přestěhovat. Byla to lokalita nového bydlení,“ uvedl příslušný úřad. Obyvatelé totiž chtěli zůstat v komunitě, na kterou jsou zvyklí.

To platí zejména u starších občanů. Zvláště pak u těch, jejichž děti odrostly, životní partneři odešli a ostatní členové rodiny se odstěhovali. Osamocení senioři pak mají jedinou sociální vazbu, kterou je právě společenství lidí z jejich okolí.

Pouhé stěhování nestačí

Nabídka prázdných pokojů je veliká, ale není rovnoměrná. Z více než 84 tisíc dvoupokojových apartmá je nevyužitých asi 35 procent. Z bezmála 40 tisíc třípokojových je to pak zhruba 56 procent a u čtyřpokojových dosahuje tento podíl až k šedesáti procentům. Velké vícepokojové byty jsou v nabídce sociálního bydlení vzácné a jsou také obydleny nejméně frekventovaně.

„Pokud se pozorně podíváte na současnou demografickou skladbu New York City, uvidíte, že nejžádanější jsou nebo zanedlouho budou malé byty, případně jednopokojová studia,“ uvedla Brownová. A v seznamu čekatelů už nejvíce lidí hledá právě tento druh sociálního bydlení. Naopak rodiny vyhledávají větší byty, u nichž je ale problém s optimálním využitím největší.

Nastíněný vývoj bude jen akcelerovat. Za posledních pět let se počet suboptimální obydlených vícepokojových apartmá zvýšil o tisícovku. Trend je takový, že pouhým stěhováním nájemníku z větších bytů do menších si město nevystačí. A to i v případě, že se mu nějakým zázrakem podaří najít takovou motivaci pro obyvatele, že by se stěhováním souhlasili.

Sociální byty začněte stavět hned

Odborníci na bydlení radí, aby newyorská radnice neváhala a pustila se do výstavby nejméně 15 tisíc nových bytových jednotek pro sociální účely, především pro seniory. To by mohlo uvolnit napětí na trhu, protože rodiny s dětmi dnes vyhovující sociální bydlení nemohou sehnat. Jenže starosta de Blasio zatím hovoří o pouhé tisícovce nových bytů.

Podle kritiků tohoto plánu ani výstavba sociálních bytů nevyřeší základní problém, kterým je neochota seniorů opustit dosavadní domov. Starší lidé obývají až 40 procent všech newyorských sociálních bytů. A brzy se newyorský problém začne týkat i dalších měst napříč Spojenými státy. Stejně na tom ale v dohledné době bude i Evropa. Proto je nutné řešení začít hledat bez zbytečného odkladu.

