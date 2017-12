Babišova vláda: Ne euru, centrální IT a vysokorychlostní internet všude

Premiér Andrej Babiš představil programové prohlášení vlády, pro něž bude hledat podporu napříč politickým spektrem. Nechce euro, ale hodlá centralizovat IT zakázky a správu budov. Hodlá dosáhnout vysokorychlostního pokrytí internetem, na němž si předchozí vláda vylámala zuby a Česko asi přijde o miliardy korun z EU. Přinášíme první rychlý pohled Ekonomického deníku na programové prohlášení.

Programové prohlášení vlády je něco jako seznam úkolů, které chce nová vláda ve svém funkčním období prosadit, či snažit se prosadit. Někdy se do něj dostanou i věci, které jsounaprosto utopické, jindy jde jen o prosaditelné věci. Každopádně politologové, opozice, novináři i někteří voliči na konci volebního období hodnotí úspěšnost vlády i podle toho, co z programového prohlášení se jí podařilo prosadit.

Vláda premiéra Babiše (prozatím bez důvěry) představila včera v podvečer svůj „jízdní řád“. Přinášíme pohled Ekonomického deníku na oblasti, kterým se v monitorování dění ve společnosti věnujeme.

NE EURU

Vláda nechce usilovat o přijetí eura. „Mezi zásadní důvody, proč v následujícím období nechceme usilovat o přijetí Eura jako společné měny, patří ztráta vlastní měnové politiky a nedokončený proces nominální a reálné konvergence k eurozóně, který by při zafixování kurzu přinesl náklady v podobě inflace vedoucí ke znehodnocení úspor občanů. Samotné přijetí společné měny by také v nejbližší době znamenalo povinnost pro Českou republiku vložit do Evropského stabilizačního mechanismu řádově desítky miliard korun s tím, že související podmíněné závazky by mohly následně dosáhnout stovek miliard korun. Na probíhající diskusi o prohlubování hospodářské a měnové unie v EU se nicméně budeme aktivně podílet v nejvyšší možné míře s důrazem na důsledné dodržování a vynucování rozpočtové odpovědnosti především na úrovni jednotlivých členských států,“ uvádí se v programovém prohlášení vlády.

2. Digitální Česko

„Současný stav eGovernmentu v České republice není uspokojivý. Ostatní státy EU nám utekly nebo nás předběhly. Za poslední období mnoho nových projektů a služeb nevzniklo, v lepším případě se udržoval současný, ne příliš efektivní stav. Chceme nastartovat a začít dodávat služby pro občany a firmy efektivně, s jasnou vizí i pro další volební období. Kompletní digitalizace bude trvat víc volebních období, proto chceme započít změnu a s podporou ostatních parlamentních stran a hnutí a odborníky ze soukromého sektoru společně budovat Digitální Česko,“ píše se v kapitole věnované IT s tím, že moderní Česko potřebuje digitální revoluci. „Tu chceme zahájit, to znamená úplné pokrytí vysokorychlostním internetem, propojení všech státních databází a elektronickou identitu pro každého občana. Fungující eGovernment znamená vznik moderní, rychlé a přívětivé digitální státní správy, která bude šetřit náklady státu a čas občanům. Dostaneme služby pro občany, podnikatele, firmy a další společnosti do každého počítače,“ proklamuje vláda. Pro splnění těchto požadavků chce zřídit roli vládního koordinátora pro ICT. Jak již minulý týden Ekonomický deník informoval, měl by se jím stát Vladimír Dzurilla, který nyní vede státní podnik Státní pokladna centrum sdílených služeb (SPCSS). S tímto záměrem souhlasí i Pirátská strana, která bude v parlamentní opozici. „IT v ČR potřebuje, aby se o něj staralo jedno místo. Toto místo musí vést lidi s přehledem v problematice a s praktickými zkušenostmi, za kterými stojí konkrétní výsledky,“ napsal předseda podvýboru poslanecké sněmovny pro IT a E-government, Pirát Ondřej Profant

„Základem Digitálního Česka bude jedna digitální identita pro každého občana, kde budou všechny služby státu dostupné na jednom místě. Zde bude možné odevzdat daňové přiznání, seznámit se nejnovějšími vyhláškami či zákony nebo zkontrolovat, která státní instituce se dívala na vaše osobní údaje a žádat vysvětlení. Součástí této digitální identity bude občanský průkaz s čipem, který existuje již dnes,“ uvádí nová vláda.

K vytvoření Digitálního Česka je podle návrhu programového prohlášení třeba několika zásadních kroků:

„Dobudujeme vysokorychlostní internetovou síť po celé České republice. Důležité je, aby stát vytvořil takové podmínky, které budou operátory motivovat k dostavbě sítí i tam, kde dnes připojení není – především zjednodušením administrativy pro získávání všech potřebných povolení. Vysokorychlostní internet musí být dostupný i v té nejzapadlejší chalupě.“ Tento bod vnímá redakce Ekonomického deníku jako velice problematický a těžko splnitelný. Vylámala si na něm zuby současná vláda a minimálně to byl jeden z bodů, který zlomil vaz i ministru průmyslu a obchodu Janu Mládkovi.

Vláda chce také udělat pořádek v IT systémech státní správy, kterých je více než šest tisíc a jejichž údržba stojí ročně více než 20 miliard korun. Současná koordinace ICT zakázek je především na Odboru hlavního architekta e-Governmentu, který je zřízen pod ministerstvem vnitra a schvaluje připravované IT projekty nad 30 milionů korun ve státní správě. Podle Štěpána Kabátka z Nejvyššího kontrolního úřadu, je v České republice nyní celkem registrováno 6.686 informačních systémů veřejné správy, jejichž celkové pořizovací náklady byly 134,5 miliardy korun a roční provozní náklady stojí 24,3 miliard. To zhruba odpovídá částce, která je ročně ze státního rozpočtu vynakládána na podporu obnovitelných zdrojů energie.

„Uděláme pořádek v tom, co který´ systém dělá, jaké má kvalitativní parametry, kdo za něj odpovídá, kolik stojí. Vytvoříme jednotné standardy, rozbijeme velké monolitické systémy na spolupracující vrstvy a komponenty,“ uvádí se v materiálu.

Trochu to připomíná proklamace předcházející vlády, která také měla „spadeno“ na IT systémy, ale nedokázala s nimi téměř nic udělat. Na špatnou situaci v oblasti vypisování veřejných zakázek na IT systémy upozornila také Rada vlády pro informační společnost.

Nová vláda chce také vytvořit centrální portál státu, kde bude pro občany jednoduché najít informace a vyřídit tam, co potřebuje. Elektronicky, moderně, přehledně. Zřejmě je tím myšlen Portál občana, který by měl vyvíjet další státní podnik NAKIT. O tomto tématu jsme psali v textu Krmení otesánka jménem NAKIT pokračuje. Dostane 10 mio na Portál občana.

Právě budoucnost státních firem jako NAKIT, SPCSS a CENDIS, který spadá pod ministerstvo dopravy, se bude nová vláda také zabývat. Jisté je, že do těchto důležitých firem v IT branži přijdou noví manažeři, otázkou je, jestli doplní, nebo vymění stávající management.

