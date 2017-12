Investiční nápady na rok 2018 od Goldman Sachs

Po dlouhém býčím trendu na akciovém trhu a při dluhopisových výnosech na nadále velice nízké úrovni je poměrně těžké najít investice, které by v roce 2018 měly překonat očekávání investorů a nabídnout zajímavé zisky. Analytici z Goldman Sachs se přesto pokusili vybrat investiční tipy, které by mohly svou výkonností v příštím roce příjemně překvapit. Banka zakládá své předpovědi na očekávání silné ekonomické expanze po celém světě s tím, že HDP by měl růst o 4 % a riziko možné recese je velice nízké, protože centrální banky nejspíše nepřistoupí k agresivnímu zvyšování úrokových sazeb. Pozitivní je také výhled pro rozvíjející se trhy. Rizika vidí Goldman Sachs zejména v možných výprodejích kvůli vysokému ocenění některých tříd aktiv, rizikovými faktory zůstávají také rostoucí mzdy a možné snižování rozvah centrálních bank, což by mohlo mít negativní psychologický dopad na investory.

1. SHORT 10letých státních dluhopisů USA

Podle GS bude výnos 10letého vládního dluhopisu USA růst v roce 2018 až k 3 %, kde byl naposledy v roce 2014. Prodej bondů je tedy nejlepší cestou, jak se zajistit proti růstu sazeb ze strany centrální banky. Trh přitom očekávané zvedání sazeb Fedu oceňuje mnohem níže (na základě výnosové křivky u jednodenních indexových swapů) než Goldman Sachs.





2. LONG EUR/JPY s cílem na 140 a stop-lossem na 130

Obchod je založen na pokračující rotaci kolem "plochého" amerického dolaru. Jelikož většina ekonomik zaznamenává nárůst, jde o způsob, jak těžit z rozdílů kapitálových toků. Podle GS je právě protipohyb u EUR a JPY dobrou příležitostí.





3. LONG MSCI Emerging Markets

Podle GS je tento obchod způsobem, jak vydělat na růstovém cyklu na rozvíjejících se trzích. Růst emerging markets je podle banky nadprůměrný a zrychluje, díky čemuž po započtení volatility může překonávat ostatní trhy. Příjemným překvapením pro investory by měl být také růst firemních zisků v těchto zemích.





4. LONG 5leté inflace v eurozóně s cílem na 2 % a stop-lossem na 1,5 %

Spekulovat na růst inflace v eurozóně lze podle GS pomocí pětiletého inflačního swapu (5-year/5-year forward inflation) denominovaného v euru. Riziková prémie u očekávané inflace v eurozóně je nyní podle banky na nízké úrovni, a jde tak o ideální investiční příležitost, protože pokračující uvolněná politika ECB by měla být zárukou růstu spotřebitelských cen.









