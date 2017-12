Koruna v závěru týdne zastavila oslabující trend (Komentář)

Uplynulý týden nebyl z pohledu české měny příliš úspěšný. V podstatě ruku v ruce s polským zlotým oslabila zhruba o půl procenta; naopak maďarský forint si v týdenním hodnocení dokonce nepatrně polepšil. Koruna oslabovala v podstatě v průběhu celého týdne, v jeho závěru se kurz krátce přehoupl přes hladinu 25,70 CZK/EUR. Nakonec ale koruna svou týdenní pouť zakončila těsně pod touto hladinou.

Proti koruně stály možná paradoxně nižší inflační tlaky. Na počátku týdne zveřejněná listopadová inflační data ukázala na snížení meziročního růstu spotřebitelských cen na 2,6 % z říjnových 2,9 %. Výsledek byl o desetinu nižší, než s čím v průměru počítal trh. Aktuální inflace tak není argumentem pro to, aby ČNB na svém zasedání v příštím týdnu přistoupila k již druhému zvýšení sazeb v tomto čtvrtletí. Dosavadní inflační vývoj je totiž v naprostém souladu s aktuální prognózou ČNB. A ta s prosincovým zvýšení sazeb již nepočítá. Právě nadcházející zasedání ČNB a zároveň i blížící se konec roku stály za tím, že trh nijak pozitivně nereagoval na mnohem vyšší než očekávaný přebytek běžného účtu říjnové platební bilance.

Co očekával z pohledu kurzového vývoje ve zbytku roku? Hodně napoví zasedání bankovní rady ČNB, které se uskuteční ve čtvrtek. Většina trhu (14 z 21 analytiků oslovených agenturou Bloomberg) včetně nás neočekává, že by ČNB na tomto zasedání úrokové sazby zvýšila. Jak inflace, tak HDP se vyvíjejí v souladu s prognózou ČNB, která na další zvýšení sazeb v aktuálním čtvrtletí neukazuje. V tomto případě bychom asi do konce roku výraznější posílení koruny již neviděli. Naopak efekt konce roku zdůrazňuje rizika na straně krátkodobě slabší měny. Pokud k oslabení koruny skutečně dojde, očekáváme s Novým rokem rychlou nápravu a její posílení. Tuzemská měna zůstane pro investory atraktivní.

Právě ale slabší koruna může být pro ČNB argumentem, proč zvýšit sazby ještě do konce roku. Tento scénář očekává pouze třetina oslovených analytiků. My mu jako alternativě dáváme pravděpodobnost 35 %. Pokud by se realizoval, lze očekávat pozitivní reakci koruny a opětovné testování hladiny 25,40 CZK/EUR.