Vývoj na devizovém trhu ve 50. týdnu (11.12.-15.12.2017)

Klíčové události a ukazatele

CZ - Spotřebitelské ceny v listopadu vzrostly o 0,1 % m/m a o 2,6 % r/r

EZ - Evropská centrální banka zvýšila odhad růstu HDP eurozóny v roce 2018 na 2,3 %

US - Americká centrální banka (Fed) zvýšila hlavní úrokovou sazbu do rozmezí 1,25 - 1,50 %

US - Maloobchodní tržby v listopadu vzrostly o 0,8 % m/m

Očekávané události a ukazatele v příštím týdnu

CZ - Zasedání bankovní rady České národní banky

DE - Index podnikatelského klimatu Ifo (prosinec)

PL - Maloobchodní tržby (listopad)

US - Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby (listopad)

Měnové kurzy (vývoj v tomto týdnu) a Predikce vývoje







Vývoj USD/CZK

Vůči americkému dolaru se koruna v tomto týdnu pohybovala převážně v rozmezí 21,60 až necelých 21,90 CZK/USD.

Stěžejní událostí v USA bylo zasedání Americké centrální banky (Fed). Fed sice podle předpokladu zvýšil úrokové sazby o 0,25 procentního bodu (p. b.) do pásma 1,25 – 1,50 %, ale dva centrální bankéři hlasovali proti. Fed nadále počítá (podle tzv. mediánové prognózy) s růstem sazeb Pro takové zvýšení sazeb hovoří rychlý růst ekonomiky a Trumpova daňová reforma. Proti naopak i v roce 2018 v souhrnu o 0,75 p. b. nadále slabší inflační tlaky a také změna na postu guvernéra Fedu. Osobně se domnívám, že Fed v roce 2018 ke zvýšení sazeb v souhrnu o 0,75 p.b. nepřistoupí.

Vývoj PLN/CZK

Obchodování koruny vůči polskému zlotému v tomto týdnu probíhalo primárně těsně pod hladinou 6,10 CZK/PLN, ačkoliv v první polovině týdne se kurz krátce nacházel i nad zmíněnou úrovní 6,10. V listopadu byl téměř shodný růst spotřebitelské inflace v ČR (2,6 % r/r) a v Polsku (2,5 % r/r). Rozdíl byl v tom, že zatímco v ČR tempo inflace v listopadu zpomalilo, tak v Polsku naopak růst inflace zrychlil. V Polsku se navíc poprvé po pěti letech meziroční růst inflace vrátil na inflační cíl tamní centrální banky (NBP), který činí právě 2,5 %. Podobně jako v ČR jsou i v Polsku hlavním přispívatelem do inflace potraviny a dále náklady spojené s bydlením. Největší rozdíl mezi ČR a Polskem je tak v tom, že zatímco inflace v ČR se po celý letošní rok pohybovala mezi 2 až 3 %, inflace u našeho severního souseda byl přeci jen o něco slabší (v průměru 2 % za období leden až listopad). Inflační tlaky v Polsku však budou v roce 2018 sílit a tak nakonec i NBP může začít v příštím roce začít zvyšovat úrokové sazby , i když se tomu zatím vehementně brání.





Vývoj EUR/USD

Na hlavním měnovém páru probíhalo v tomto týdnu obchodování v rozmezí 1,171 – 1,186 USD/EUR.

Klíčovou událostí v eurozóně bylo v tomto týdnu čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB), poslední v letošním roce. Vzhledem k tomu, že ECB v závěru října oznámila prodloužení programu kvantitativního uvolňování (QE) minimálně do konce 3. čtvrtletí 2018 v nižším měsíčním objemu 30 mld. eur, tak od prosincového zasedání ECB nešlo čekat žádné významnější změny v nastavení měnové politiky. Co však stálo tento čtvrtek za pozornost, byla aktualizovaná makroekonomická prognóza ECB. Prognóza totiž poskytuje důležité informace o tom, jak ECB hodnotí současnou ekonomickou výkonost eurozóny a hlavně jaký ekonomický vývoj v eurozóně očekává. A na základě toho si lze vytvořit obrázek, jak ECB bude či nebude hýbat s měnověpolitickými nástroji (především s úrokovými sazbami a programem QE).

V aktualizované prognóze ECB výrazně vylepšila (oproti prognóze ze září) většinu sledovaných makroekonomických proměnných. V první řadě ECB v příštím roce počítá s rychlejším růstem HDP (o 2,3 % oproti předchozímu odhadu se 1,8 %). Z důležitých celosvětově významných institucí (např. IMF či OECD), které predikují makroekonomické veličiny, je ECB ohledně ekonomického růstu jednoznačně nejoptimističtější. ECB zlepšila i další sledované proměnné, když nově počítá s rychlejším poklesem nezaměstnanosti či rychlejším poklesem dluhu veřejných financí v Z prosincové prognózy eurozóně. ECB dokonce počítá i se zrychlením inflace na 1,4 % pro rok 2018, avšak se zpomalením tzv. jádrové inflace je tak dobře patrné pokračující dilema ECB - rychlejší růst ekonomiky se zatím nepromítá do výraznějších inflačních tlaků a růstu mezd . S tímto dilematem se bude ECB potýkat i v příštím roce a je to také hlavní důvod toho, proč prezident ECB M. Draghi dělá vše proto, aby tišil spekulace ohledně rychlého ústupu ECB z expanzivní měnové politiky.