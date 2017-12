Mám řidičák, ale bojím se řídit. Co s tím?

Patříte mezi řidiče, kteří dlouho neřídili? Bojíte se sednout za volant celý rok, nebo nepříjemné pocity zažíváte až s příchodem zimy? Máme pro vás tip, jak si v dopravním provozu navrátit sebevědomí a předejít nepříjemným situacím a zbytečnému zásahu do rodinného rozpočtu. Zkuste kondiční jízdy. Nabízí je téměř každá autoškola a ceny se pohybují mezi 200 až 300 Kč za 45 min.

Kondiční jízdy slouží ke zdokonalení již získaných řidičských dovedností pro osoby, které jsou držiteli řidičského oprávnění a z jakéhokoliv důvodu si za volantem přestali věřit,ale i pro zkušené řidiče, kteří chtějí získat nové řidičské dovednosti a schopnosti. Využívané jsou také lidmi, kteří si koupili nové auto a chtějí si ve svém začátku osahat jeho řízení. V rámci kondičních jízd si můžete natrénovat i konkrétní trasu. Ať do zaměstnání, nebo do školky či školy vašeho dítěte.

Většinou se začíná od samého začátku. Instruktor vás seznámí se všemi důležitými prvky pro ovládání vozidla. Znovu si osvojíte základní technické dovednosti jako rozjezdy, couvání, jízda v hustém provozu, kolmé i rovnoběžné parkování, jízdu na sněhu, za mokra, náledí apod. Po konzultaci s autoškolou se určí potřebný rozsah celého zdokonalovacího kurzu. Jízdy je zpravidla možné absolvovat ve výcvikovém vozidle nebo po domluvě ve vašem vlastním vozidle, na které jste zvyklí.

„Hlavním důvodem, proč si Češi zaplatí hodiny kondičních jízd, je nejistota při řízení vozu. V našem průzkumu to uvedlo 26 % dotázaných,“ říká Lukáš Cankař z Volkswagen Financial Services, a dodává: „Nejčastěji tak přitom odpověděli řidiči starší 54 let (36 %), následovaní nejmladší skupinou řidičů do 26 let (33 %). Až 24 % respondentů bylo nuceno opět usednout za volant s instruktorem autoškoly kvůli služebnímu vozu, který musí při výkonu svého zaměstnání nově používat." Téměř každý desátý absolvent kurzu kondičních jízd také připustil, že jej zpět do autoškoly přivedlo počasí charakteristické zejména pro zimní období, kdy se auto chová na vozovce jinak než v průběhu teplých měsíců.

Kondiční jízdy nemají nějaký předem daný scénář. Zatímco běžný kurz v autoškole má zákonem určený rozsah 28 vyučovacích hodin jízd, kondiční jízdy jsou velmi individuální. Nemáte přehled o autoškolách ve vašem okolí? Zkuste katalog autoškol v ČR.