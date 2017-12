OPEC a IEA se zásadně liší ve výhledech pro ropu v r. 2018

Analytici ropného kartelu OPEC počítají s obnovením rovnováhy ropného trhu v roce 2018. Analytici IEA mají pohled velmi odlišný a počítají s pokračujícím přebytkem.Podle OPECu v příštím roce dále zafungují snahy kartelu a hlavních spojenců po omezení produkce, což přispěje k vyrovnání stavu mezi nabídkou a poptávkou.Podle IEA to nebude tak jednoduché, protože rostoucí produkce US břidlic způsobí trhu přebytek produkce nad poptávkou v řádu cca 200 000 barelů denně.Obě party se shodují na tom, že regulace ze strany OPECu a spojenců v základu funguje. Zásoby ropy v rozvinutých zemích poklesly z 291 miliónu barelů na konci loňského listopadu na cca 111 miliónů barelů ke konci letošního října. Poněkud odlišný je výhled v tomto ohledu pro rok 2018, když OPEC očekává pokračující pokles zásob o cca 130 miliónů barelů a tím pádem vyrovnanou bilanci a analytici IEA naproti tomu počítají se stagnací stavu zásob na stávající úrovni přebytku.Obě skupiny se shodují v odhadech růstu poptávky po ropě od OPECU na úrovni 32,3 mbd. v první polovině příštího roku. Pak už se opět liší, když OPEC očekává ve 2. polovině růst k 34 mbd. a IEA počítá s pouze mírným posunem směrem k 32,7 mbd.Podle komentářů OPEC počítá ve druhé polovině roku se silným růstem poptávky, IEA naopak se silným růstem nabídky od "nečlenů".OPEC odhaduje růst produkce mimo kartel v příštím roce na úrovni 1 mbd. a IEA na úrovni 1,6 mbd.OPEC pro US břidlice počítá s růstem na úrovni 720 000 bd a IEA ještě o 20% výše.Saúdsko-arabský ropný ministr označil odhady IEA pro příští rok za příliš pesimistické.Analytici velkých komoditních hráčů v podobě bank Citigroup , Goldman Sachs a Commerzbank zase míní, že OPEC schopnosti a možnosti US břidlic dlouhodobě podceňuje. Příznivý cenový vývoj nastartuje růst financování nových projektů a celkový růst produkce.