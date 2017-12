Britský FCA regulátor: Investoři do bitcoinů musí počítat s rizikem totálních ztrát

Šéf britského nejvyššího finančního regulátora Financial Conduct Authority Andrew Bailey na adresu bitcoinu uvedl, že investoři, kteří se o něj zajímají musí být připraveni na to, že mohou přijít o veškeré své investované prostředky. Doposud skeptický přístup centrálních bank a vlád ke kryptoměnám obecně je podle Baileyho jasnou známkou toho, že se nejedná o bezpečné uložení prostředků. Z pohledu rizika se jedná spíše o hazardní hru.Podle Baileyho je zatím nepříliš zřejmé, co ve skutečnosti stojí za výrazným růstem ceny v letošním roce a vůbec jakým způsobem je cena vytvářena.