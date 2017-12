Skončila 11. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace (WTO) v Buenos Aires

Ve středu 13. prosince skončila v Buenos Aires XI. Konference ministrů členů Světové obchodní organizace (WTO). Konference bohužel nepřinesla očekávané výsledky a nadále tak trvá stav, kdy je mnohostranný obchodní systém, ztělesněný právě ve WTO, oslaben a dokonce svým způsobem ohrožen.

Nepodařilo se dosáhnout substantivních negociovaných výsledků prakticky v žádné očekávané oblasti na multilaterální úrovni, ani jasného pracovního programu do budoucna. Jediným (a ještě velmi omezeným) mnohostranným výstupem je otázka subvencí do rybolovu, a to jen v podobě omezeného pracovního programu dalšího jednání, s cílem naplnit závazek obsažený v příslušném cíli udržitelného rozvoje OSN (SDG 14.6) do příští Konference v roce 2019 a posílení transparentnosti. Další možné substantivní výsledky narazily na neslučitelné postoje některých členů a často i jejich nepřekonatelný odpor.

Rozpory mezi některými členy a jejich odpor bohužel vedly i k tomu, že se na Konferenci nepodařilo přijmout ani závěrečný dokument v podobě obvyklé Ministerské deklarace, kterou nahradilo pouhé shrnutí předsedající Konference, argentinské ministryně obchodu Suzany Malcorry.

Fakticky minimalistickými výsledky Konference tak jsou jen tato rozhodnutí ministrů:

pracovní program v oblasti e-commerce, který však jen potvrzuje dosavadní formát a zaměření jednání o této otázce (až dosud se však ukázal nedostatečným a málo účinným). Na poslední chvíli se podařilo v této souvislosti dosáhnout i dalšího dvouletého prodloužení moratoria na cla v e-commerce;

další dvouleté prodloužení moratoria na uplatňování sporů plynoucích z nezaviněných a situačních stížností v dohodě TRIPS (dohoda WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví), kterého se obdobně podařilo dosáhnout na poslední chvíli;

(neformální) pracovní program pro MSMEs (mikro, malé a střední podniky);

vytvoření pracovní skupiny pro přístup Jižního Súdánu do WTO.

Za pozitivní lze označit i společná prohlášení části členů v otázkách jako e-commerce, MSMEs či usnadňovaní investic. 119 zemí se připojilo ke Společnému prohlášení k obchodu a posílení ekonomické pozice žen, tedy v oblasti genderových aspektů v mezinárodním obchodě. Pozitivní bylo i angažmá latinskoamerického regionu (deklarace čtyř prezidentů podpořená některými dalšími zeměmi regionu přijatá na úvod Konference) a také deklarace 44 zemí – obojí na podporu mnohostranného obchodního systému a posun WTO směrem k realitě 21. století. Na okraj Konference se uskutečnila i jednání EU, Japonska a USA a vydání společného tiskového prohlášení k subvencím a nadkapacitám. Byla realizována i řada side events, která demonstrovala zájem podnikatelských kruhů, ale současně i rozpory s diskusemi ve WTO, jež často nepokrývají jejich konkrétní potřeby.

Výsledky XI. ministerské konference WTO tak jednoznačně signalizují, že situace je skutečně vážná. Každopádně bude nutná hluboká reflexe nad dalším postupem s cílem zachovat a pokud možno posílit funkce WTO v každodenní činnosti i možném dalším postupu v jednáních. Ve svém závěrečném vystoupení to uvedl i generální ředitel WTO Roberto Azevedo. Konstatoval realitu, že ne na každé ministerské konferenci se musí podařit dosáhnout konkrétních závěrů. Přes zklamání existuje podle něj stále šance udržet a posílit funkce WTO, jak demonstroval i zájem stakeholderů, který se projevil v akcích na okraj Konference. Je třeba, aby členové přijali za svou vizi WTO jako živé a flexibilní organizace, schopné reakce na vývoj.

Na závěr Konference přijala Rada (EU) pro zahraniční věci ve formátu ministrů pro obchod druhou sadu příslušných Závěrů. Ty úvodem konstatují potvrzení závazku a podpory mnohostrannému obchodnímu systému a ústřední roli WTO, úsilí EU na Konferenci v tomto směru a zklamání z toho, že se nepodařilo dosáhnout ambiciózního, ale realistického a vyváženého výsledku. Vítají podporu mnohostrannému obchodnímu systému vyjádřenou v prezidentské deklaraci i deklaraci 44 zemí a podtrhují, že EU bude pokračovat v hledání cest jak posílit WTO a její funkce včetně řešení sporů a doplnění Odvolacího orgánu. Konstatují úsilí a návrhy EU s cílem dosáhnout konkrétních výsledků Konference v některých oblastech (zemědělství, subvence do rybolovu, domácí regulace ve službách) a litují, že nepřinesly výsledky. Závěry dále uvádějí, že EU bude i nadále usilovat o řešení dalších otázek jako e-commerce, MSMEs, usnadňování investic a vítají prohlášení v tomto smyslu.

Delegace ČR vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Vladimírem Bärtlem postoj a činnost EU na Konferenci aktivně podporovala. V tomto směru vyznělo i vystoupení náměstka Bärtla na plénu Konference. Vladimír Bärtl rovněž vedl na okraj Konference řadu bilaterálních jednání.