Prosinec, dárek pro investory do žlutého kovu

Zlaťáky.cz - Za necelé tři týdny nám skončí rok 2017 a čeká nás ohlédnutí a čas bilancování, jaký vlastně tento rok byl a zda naplnil to, co jsme si nastavili na jeho začátku. Každý z nás bude bilancovat a toto bilancování se projeví ve všech směrech. Rovněž trh se zlatem, stříbrem a dalšími komoditami projde fází vyhodnocování. Zda byl úspěšný, zda naplnil svá očekávání, jak se vyvíjela letošní nabídka a poptávka, jak si vedly těžařské firmy, jak se plnily plány prodejů světových mincoven atd.

Nicméně máme ještě před sebou pár týdnů a i v této době se můžeme dočkat různých překvapení. Žijeme v době, která se vyznačuje velmi vysokou dynamikou. Ze dne na den, z hodiny na hodinu, z minuty na minutu se mohou stát věci, které ovlivní celosvětový vývoj. Dávno již neplatí, že co se stane na druhém konci světa, se neprojeví na druhém. V dnešním globálním světě se vše valí jako vlna a dotýká se nás všech.

Žijeme ve světě, který se projevuje nejistotou, napětím, nikdo neví co bude zítra a problémy stále přibývají. Dnešní svět finančních trhů a měny se stávají výtvory jednotlivých světových vlád a centrálních bankéřů. Několik elit vládne celému světu a ovlivňuje život nás všech. Strach a nejistota jsou na každém rohu. Bohužel dnešní svět není již bezpečným světem, ale světem, který skrývá nespočet hrozeb.

Navenek se zdá, že je vše v pořádku, ekonomikám se daří, nezaměstnanost je nízká, inflace na „zdravé“ úrovni prostřednictvím tištění dalších papírků atd. Bohužel ty hlavní problémy, které tu jsou pořád a přibývají, jsou skryté a je jen otázkou času, kdy se opět projeví. Žijeme opět v relativně dlouhé době, kdy se daří, ale je potřeba mít na paměti, že se opět dostaví doba, kdy tomu tak nebude. A je potřeba se na tuto dobu nějak připravit.

Čím dál více lidí po celém světě a nejsou to jen tradiční země, se zaměřuje a doplňuje své portfolio o drahé kovy, které vždy měly, mají a budou mít svou hodnotu. Kolik měn bylo za dobu lidstva vytvořeno a kolik jich zmizelo ze dne na den nebo ztratily svou hodnotu? Těžko spočítat. Stalo se to snad někdy u zlata, stříbra apod.? Tyto kovy provázejí lidstvo od jeho počátku až do dnešních dní a bude tomu i nadále. Globální velmoci, malé státy i obyčejní lidé si uvědomují hodnotu a uchovávají své bohatství právě do drahých kovů jako ochranu proti všem těm negativním vlivům. Drahé kovy jako ochrana před nepředvídatelným vývojem ekonomik jsou tou pravou cestou.

Právě toto období se ukazuje jako příležitost doplnit své portfolio o drahé kovy a měsíc prosinec se v posledních letech jeví jako měsícem pro zlato. V každém prosinci let 2013-2016 došlo k poklesu ceny zlata a až po Vánocích se začala situace měnit. Leden dalšího roku byl již opět měsícem růstovým a přívětivým pro zlato.

Podívejme se na přehled vývoje ke konci roku v letech 2013-2016:

• Dne 1. prosince 2013 se cena zlata pohybovala na úrovni 1 220 USD za unci. Dne 19. prosince došlo k propadu až na 1 188 USD za unci, ale kolem 31. ledna 2014 byla cena na 1 244 USD za unci, tedy o více než 4,7 % než v prosinci.

• Dne 1. prosince 2014 se cena zlata pohybovala na úrovni 1 212 USD za unci. V průběhu prosince došlo ještě k propadu na 1 174 USD za unci, ale kolem 30. ledna 2015 byla cena na 1 283 USD za unci, tedy o více než 9,3 % než v prosinci.

• Dne 1. prosince 2015 se cena zlata pohybovala na úrovni 1 069 USD za unci. V průběhu prosince došlo ještě k propadu až na 1 051 USD za unci, ale kolem 31. ledna 2016 byla cena na 1 118 USD za unci, tedy o více než 6,4 % než v prosinci.

• Dne 1. prosince 2016 se cena zlata pohybovala na úrovni 1 171 USD za unci. V průběhu prosince došlo ještě k propadu až na 1 128 USD za unci, ale kolem 31. ledna 2017 byla cena na 1 210 USD za unci, tedy o více než 7,3 % než v prosinci.

• Dne 1. prosince 2017 se cena zlata pohybovala na úrovni 1 275,5 USD za unci. V průběhu prosince dochází stále ještě k propadu a 10. prosince jsme na úrovni 1 248,65 USD za unci, tedy zatím pokles od počátku měsíce o 2,15 %. A určitá korekce směrem dolů se ještě očekává.

Vidíme tedy, že se situace opakuje už několikátý rok a měsíc prosinec se stává příznivým měsícem pro doplnění portfolia o drahé kovy. Rovněž cena stříbra zažívá svůj propad a je kovem s velkým potenciálem, který by neměl v portfoliu každého investora chybět.

Jsem přesvědčený, že rok 2018 bude opět rokem růstovým a opět se dostaneme na vyšší úrovně. Jen malý přehled zásadních celosvětových problémů, se kterými se v roce 2018 budeme setkávat a které mají celosvětový význam a představují riziko.

• Krize kolem KLDR

• Pokračující Brexit

• Rozhodnutí prezidenta Trumpa o uznání Jeruzaléma jako hlavního města Izraele, přesunutí americké ambasády – bouře v arabském světě

• Přetrvávající uprchlická krize atd.