Rozbřesk: ECB dál mává holubičími křídly - prognóza hlásá, že inflace cíle nedosáhne do roku 2020

Evropská centrální banka vidí svět v daleko růžovějších barvách. Především růst byl v nové prosincové prognóze poměrně výrazně revidován směrem vzhůru, a to zejména pro příští rok, kdy ECB očekává pokračování svižného růstu tempem 2,3 %. To je zcela v souladu s naším optimistickým odhadem, nicméně stále poměrně viditelně pod současným odhadem trhu (2 % podle konsensu Bloomberg). Inflace byla ovšem revidována vzhůru o poznání opatrněji (na 1,4 % v roce 2018, náš odhad je 1,5 %) a ECB ji v tříletém horizontu vidí “pouze” na úrovni 1,7 %.



I proto si šéf ECB mohl dovolit v zásadě ignorovat vylepšení prognózy a dál mával holubičími křídly. Mario Draghi tak stále zdůrazňuje potřebu pokračovat v QE a držet ještě dlouhou dobu sazby v záporu. Navíc zdůraznil, že ECB bude ještě dlouho po ukončení QE udržovat stabilní hladinu nakoupených cenných papírů…



Pokračuje tak v zásadě “stará známá písnička” tohoto roku - z eurozóny přichází čím dál silnější čísla, ta ale nic nemění na odhodlanosti ECB dál držet měnové kohouty otevřené. Mario Draghi otevřeně nepřiznává jakékoliv obavy z přehnané měnové expanze - dotazy na bezprecedentní rozevření nůžek mezi ECB a Fedem. I proto euro těžko v tuto chvíli může rozšiřovat svoje zisky a na druhé straně žádná ze středoevropských měn nemusí mít strach z jestřábí ECB.



Situace v ECB se však podle nás během příštího roku může měnit. Dnešní víru trhů, že euro-sazby zůstanou v záporu až do roku 2020, považujeme za příliš pesimistickou. Po italských volbách v druhé polovině příštího roku může být ochota otevřeně mluvit o prvním růstu sazeb v eurozóně daleko vyšší. Pak mohou jít tržní evropské výnosy rychleji vzhůru a hnát euro k silnějším hodnotám. Dnes k tomu společná evropská měna ale zatím těžko sežene sílu…





TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna dál zvolna slábla (25,70) nehledě na holubičí komentáře z ECB, které zpravidla rozlijí napříč regionem lehký optimismus.



Svoji roli mohly sehrát o něco slabší akciové trhy, zásadnější roli ale nakonec má blížící se konec roku a snaha některých zahraničních hráčů přivřít své otevřené korunové pozice. Blížící se zasedáním ČNB (příští čtvrtek) by však mohlo dnešní pesimismus na koruně tlumit.





Zahraniční forex

Americké dluhopisové výnosy korigovaly pokles, který jim ve středu přinesla inflace a Fed. Německé výnosy jsou na vzestupu, ale jejich reakce na ECB nebyla jednoznačná. Euru mírně pomáhala včerejší data, avšak po tiskovce Maria Draghiho na konferenci ECB následoval obrat dolů. Zklamáním může být vytrvalý holubičí postoj banky avizující, že inflace nedosáhne až do roku 2020 cíle ECB. Naproti tomu dolar čerpal sílu z velmi dobrých amerických dat (maloobchodní tržby). Britská libra využila domácí data a také ji povzbudily výstupy z jednání Bank of England.



Dnes budou ve hře další americká data, která by měla zpřesnit pohled na růst ekonomiky v tomto kvartále (konkrétně listopadová průmyslová výroba). Holubičí ECB by měla být však hlavní důvod, proč by měl eurodolar zůstat po zbytek týdne v defenzivě.





Ropa

S koncem týdne jako by trhy naznaly, že původní reakce na odstávku severomořského ropovodu Forties byly přehnané, a cena ropy Brent se tak opět stabilizovala okolo 63 USD/barel. Této korekci napomohl i včerejší měsíční report IEA, který se nesl ve stejném duchu jako zprávy EIA a OPEC. To znamená zvýšení odhadu růstu produkce pro příští rok v zemích mimo OPEC, především USA (celkem na 870 tis. barelů denně), a oddálení rebalancování trhu do druhé části roku. Zdá se tedy, že především v prvních dvou kvartálech nebude trh až tak utažený (přebytková bilance 200 tis. bpd dle IEA), jak by si OPEC představoval, což by mohl být zásadní faktor v rozhodování kartelu pokračovat v omezování produkce i po červnovém jednání.



Dnes pak bude rušný týden na trhu s ropou zakončen tradičními daty o aktivitě amerických producentů. Ta s největší pravděpodobností pouze podtrhnou zveřejněné měsíční zprávy jednotlivých agentur a jejich pozitivní výhled na produkci amerických těžařů.