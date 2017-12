Cena ropy Brent se stabilizovala okolo 63 USD/barel

S koncem týdne jako by trhy naznaly, že původní reakce na odstávku severomořského ropovodu Forties byly přehnané, a cena ropy Brent se tak opět stabilizovala okolo 63 USD/barel. Této korekci napomohl i včerejší měsíční report IEA, který se nesl ve stejném duchu jako zprávy EIA a OPEC. To znamená zvýšení odhadu růstu produkce pro příští rok v zemích mimo OPEC, především USA (celkem na 870 tis. barelů denně), a oddálení rebalancování trhu do druhé části roku. Zdá se tedy, že především v prvních dvou kvartálech nebude trh až tak utažený (přebytková bilance 200 tis. bpd dle IEA), jak by si OPEC představoval, což by mohl být zásadní faktor v rozhodování kartelu pokračovat v omezování produkce i po červnovém jednání.



Dnes pak bude rušný týden na trhu s ropou zakončen tradičními daty o aktivitě amerických producentů. Ta s největší pravděpodobností pouze podtrhnou zveřejněné měsíční zprávy jednotlivých agentur a jejich pozitivní výhled na produkci amerických těžařů.