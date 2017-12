Eurodolar již nedokáže rozšiřovat zisky

Americké dluhopisové výnosy korigovaly pokles, který jim ve středu přinesla inflace a Fed. Německé výnosy jsou na vzestupu, ale jejich reakce na ECB nebyla jednoznačná. Euru mírně pomáhala včerejší data, avšak po tiskovce Maria Draghiho na konferenci ECB následoval obrat dolů. Zklamáním může být vytrvalý holubičí postoj banky avizující, že inflace nedosáhne až do roku 2020 cíle ECB. Naproti tomu dolar čerpal sílu z velmi dobrých amerických dat (maloobchodní tržby). Britská libra využila domácí data a také ji povzbudily výstupy z jednání Bank of England.



Dnes budou ve hře další americká data, která by měla zpřesnit pohled na růst ekonomiky v tomto kvartále (konkrétně listopadová průmyslová výroba). Holubičí ECB by měla být však hlavní důvod, proč by měl eurodolar zůstat po zbytek týdne v defenzivě.