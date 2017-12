Euro summit dnes projedná zásadní návrhy na změnu fungování měnové unie (Ranní zpráva z finančního trhu)

Po včerejším jednání ECB, které přineslo lepší růstové vyhlídky, ale bez odpovídajících inflačních tlaků, se dnes pozornost přesune směrem k Brexitu. Euro summit dnes bude mít na stole výsledky dosavadních jednání. Kromě toho bude diskutována problematika celoevropského pojištění depozit či nových rozpočtových instrumentů. Dále se bude jednat o možnosti transformace Evropského stabilizačního mechanismu na Evropský měnový fond případně o možnosti vytvořit ministerstvo financí eurozóny. Z pohledu dat se dnes zaměříme na americkou průmyslovou výrobu.

Americký průmysl se vrací k normálu

Dnešní ekonomický kalendář je na evropské straně relativně chudý. Říjnové statistiky zahraničního obchodu trhy rozhodně nezahýbají. Zajímavější mohou být až odpolední data americké průmyslové výroby za listopad. Po předchozích třech volatilních měsících způsobených dopadem hurikánové sezóny se předpokládá návrat růstových temp k normálu první poloviny roku. Využití výrobních kapacit by se mělo dostat na nejvyšší hodnotu za posledního dva a půl roku.

Draghi euru nepomohl

Společné evropské měně se včera příliš nedařilo. Zatímco zasedání ECB v souladu s očekáváními žádnou změnu v nastavení měnoví politiky nepřineslo a zveřejněná prognóza přinesla spíše smíšené signály, americká data zeleným bankovkám pomohla. Kurz USD/EUR tak včera ve výsledku spadl téměř o jeden cent pod hladinu 1,18.

Nová prognóza z dílny ECB překvapila, a to významnou vzestupnou revizí růstových vyhlídek. Již v průběhu příštího roku by mělo dojít k uzavření záporné mezery výstupu. Kumulativně za roky 2017 až 2019 byl reálný HDP zvýšen o téměř procentní bod. Bohužel dopad této revize do inflačního výhledu byl v podstatě nulový. ECB poprvé zveřejnila prognózu pro rok 2020, kde čeká inflaci 1,7 %. Ani během nadcházejících tří let se tak inflace v měnové zóně nedostane na svůj cíl. Ve finále tak ECB drží spíše svůj holubičí postoj, na současných ani očekávaných parametrech nastavení měnové politiky (včetně programu odkupu aktiv) se nic nemění.

Vysoký přebytek běžného účtu koruně nepomohl

Na tuzemském devizovém trhu včera panoval naprostý klid. Kurz se držel stabilní těsně pod hladinou 25,70 CZK/EUR. Koruna nebyla schopna profitovat z mnohem lepšího než očekávaného výsledku říjnového běžného účtu platební bilance. Důvodem je zřejmě blížící se zasedání bankovní rady ČNB. Ta projedná měnovou politiku na svém pravidelném zasedání příští čtvrtek. Dosud zveřejněné ekonomické ukazatele byly v souladu s listopadovou prognózou ČNB, která již letos na další zvýšení úrokových sazeb neukazuje. Tak to vidíme i my a celkově dalších 13 analytiků podle agentury Bloomberg. Nicméně právě slabší koruna může být důvodem, proč by se nakonec hlasy pro vyšší sazby najít mohli. A předpokládá to zbylých 7 analytiků oslovených agenturou Bloomberg.

Vzhledem k tomu, že dnešní ekonomický kalendář je prázdný, a protože kvůli mediální karanténě nelze očekávat ani nové komentáře z ČNB, mělo by se klidné obchodování technického charakteru udržet i v závěru týdne. Koruna by se i nadále mohla držet na relativně slabších úrovních.