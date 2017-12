Světový trh s ropou bude v prvním pololetí v přebytku, říká IEA

Světový trh s ropou zřejmě vykáže v první polovině příštího roku přebytek, protože růst těžby v USA překoná nižší těžbu dohodnutou Organizací zemí vyvážejících ropu (OPEC). Uvedla to ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci trhu s ropou Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Výhled vývoje poptávky na letošní a příští rok organizace nezměnila.

"Celkový růst dodávek by mohl překonat růst poptávky, v první polovině by přebytek mohl být určitě 200.000 barelů denně, než se vrátí do deficitu ve výši přibližně 200.000 barelů denně ve druhé polovině, takže za celý rok 2018 bude trh vykazovat přibližně rovnováhu," uvedla IEA.



IEA potvrdila svou prognózu na letošní a příští rok z předchozího měsíce. Celosvětová poptávka po ropě se má letos zvýšit o 1,5 milionu barelů denně, tedy 1,6 procenta. Příští rok má vzrůst o 1,3 milionu barelů denně, čili 1,3 procenta.

„Domníváme se, že rok 2018 by pro těžaře OPECu nemusel být úplně šťastný,“ uvedla také agentura.

Naopak letošní rok by šťastný být mohl, minimálně pro ceny ropy, které míří k druhému ročnímu nárůstu za dva roky. Ropný kartel se na konci listopadu dohodl se svými spojenci v čele s Ruskem, že v koordinovaném omezování produkce ropy budou pokračovat až do konce příštího roku. Samotný OPEC přitom podle své nejnovější měsíční zprávy (vyšla ve středu) předpokládá zhruba totéž co IEA: Dodávky konkurenční ropy včetně té americké se zvýší a rovnováha na globálním trhu nenastane dřív než závěrem příštího roku.

Americká produkce ropy roste osm týdnů v řadě, což ukázala data za minulý týden. Spojené státy tak nyní produkují zhruba 9,78 milionů barelů za den, což je nejvyšší úroveň za více než tři desetiletí. Příští rok by jejich denní produkce měla dosahovat v průměru 10,02 milionu barelů, předpokládá americký energetický úřad EIA. To by byl nový rekord. Ten dosavadní je z roku 1970 – a činí 9,6 milionu barelů.

Americká ropa WTI se na burze Nymex naposledy obchodovala kolem 56,6 USD za barel. Barel ropy Brent stojí na londýnské ICE zhruba 62,5 USD. Nad 60dolarovou hranicí se Brent tento týden vypořádal poprvé za více než 2,5 roku, když se kvůli prasklině zastavil ropovod Forties, kterým denně proteče zhruba 400.000 barelů severomořské ropy.

Zdroje: ČTK, IEA, Bloomberg