Summary: Prodej větrníků, nákup filmů a internetová neutralita

V dnešním souhrnu se analytik Ján Hladký podívá na evropského výrobce větrných turbín Vestas Wind Systems, který získal svou největší zakázku v Indii. Projde také dohodu společností Walt Disney a Twenty-First Century Fox na převzetí velké části aktiv Foxu a okomentuje americké hlasování o osudu internetové neutrality.

EVROPA:



Vestas Wind Systems





Titul za evropského skokana dne si odnáší výrobce větrných turbín. Vestas totiž získal– doposud největší zakázka pro Vestas v této zemi. Dánský výrobce zde až doteď nainstaloval turbíny o celkovém výkonu 3 000 MW, současná zakázka tedy není zanedbatelná.. Tyto kontrakty na služby tvoří 15 % celkových tržeb Vestas, jsou stabilním příjmem a v podstatě pokrývají dividendové náklady. K dodání by mělo dojít ve třetím čtvrtletí příštího roku. Akcie reagují 7% růstem.Tito dva giganti zábavního průmyslu dnes. Dle ní by pod Walt Disney měly přejít filmová a televizní studia, kabelové televize a mezinárodní operace (například rostoucí indický kanál Star). Tyto aktivity byly oceněny na 29 USD /akcii. Zbytek společnosti, neboli zpravodajství Fox News a tištěné novinové plátky, budou vyčleněny do nové entity, jejíž akcie budou nabídnuty stávajícím akcionářům Fox. Tato nová společnost by měla mít hodnotu 11 USD /akcii, což by. V době psaní článku 20% prémie k tržní ceně Fox.Z pohledu Disney se jedná o poměrně logický krok. Horizontální integrace pravděpodobně poskytne. Nový obsah pro kabelové televize(zejména sport), jejíž problémy jsou již dlouhou dobu trnem v oku mnoha analytiků (nás nevyjímaje). Na druhou stranu, poslední kroky amerického regulátora, jenž se postavil na odpor fúzi AT&T Time Warner kvůli podezření z možného zneužití monopolního postavení, nutí ke krocení brzkých vášní. O to víc, když si vezmeme, že Disney a Fox jsou přímí konkurenti,Jelikož se jednalo už jen o finalizaci dohody, akcie reagují jen zlehka. Walt Disney se drží na včerejší zavírací ceně, Fox připisuje 2,5 %.Americký regulátor“, jenž svazuje ruce společnostem poskytujícím internetové připojení a nutí je k nezaujatému poskytování této služby pro všechny uživatele. Pro ilustraci, AT&T se nemůže rozhodnout, že filmy od Netflix budou divákům dodávány s pomalejší rychlostí připojení.. Telekomunikační společnosti na jednu stranu říkají, že dojde-li k deregulaci, tak se nic nezmění, protože tento princip respektují. Na druhou stranu svým investorům slibují kompetitivnější tržní prostředí se zajímavější návratností investic a investicemi do infrastruktury, dojde-li k osekání regulace.I když trhy zatím přesně neví co od deregulace čekat, drží akcie Verizon (-1,5 %), AT&T (-0,5 %), T-Mobile US (-1 %) a Sprint (-1 %) pod pokličkou.