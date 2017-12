Technická analýza: Týden bohatý na události rozhoupal trh s ropou

Obchodování s černým zlatem v tomto týdnu formovala řada událostí. Od těch běžných, kterými jsou pravidelně zveřejňované statistiky ohledně stavu zásob až po nenadálé události spojené s transportem ropy. Na začátku týdne za výraznějšími pohyby stála odstávka jednoho z hlavních severomořských ropovodů Forties, kterým protéká přibližně 450 tis. barelů denně. Důvodem byl únik ropy, jehož oprava může trvat i několik týdnů.

Dalším nepříliš pozitivním faktorem byl růst aktivity amerických těžařů, která by dle OPEC měla vzrůst o 180 tis. barelů denně. Tento fakt s největší pravděpodobností oddálí dosažení rovnováhy na trhu s ropu, za kterou ropný kartel OPEC bojuje už více jak rok.



USOil: Lehká americká ropa se prozatím drží spíše v bočním trendu v mezích 58,5 až 56 dolarů za barel. Uplynulý týden byl štědrý na zajímavé informace, které způsobovaly značné výkyvy cen během dne. Útok na šedesátidolarovou hodnotu se prozatím nekonal, ale co není může být. Dnes trh vyhlíží ještě oficiální data Mezinárodní energetické agentury IEA.

Preferovaný scénář: Short pozice.

Cena WTI se pomalu sune zpět do středu trendového kanálu. K návratu zpět na jeho spodní hranici dnes může pomoci repot agentury IEA. Pokud by se ropa opět podívala pod hodnotu 56, mohla by dále pokračovat až na spodní hranici kanálu, která odpovídá hodnotám 54 dolarů za barel.

Alternativní scénář: Konsolidace.

Statistiky zveřejněné v předchozích dnech k růstu příliš nevybízely. Na druhou stranu WTI stále odolává větším korekcím. Pokud se ropa udrží nad úrovní 56 dolarů mohla by se dál sunout bočním směrem v rozpětí 56-58,5 dolarů za barel.