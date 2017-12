Výhled Fidelity Int. pro akciové trhy Evropy 2018: vypadá to na prodloužení cyklu. Klíčový bude výběr.

Krátkodobý akciový výhled je pozitivní.

Možný scénář vývoje cyklu? Rozpuštění bubliny?

Kvalitní společnosti redukují možná rizika a obvykle zajišťují dlouhodobé výnosy.

Evropské ekonomiky zažívají růst. Světový ekonomický cyklus se prodlužuje, ale nese s sebou rizika. Evropské akcie sice nejsou vyloženě levné, ale oproti alternativám jsou atraktivně oceněné. „Nyní je více než kdy jindy důležité dobře vybírat ,“ říká Matt Siddle, portfolio manažer Fidelity International .

Makroekonomická data naznačují pozitivní výhled. Silný růst zaznamenávají jak v centrálních částech Evropy, tak na periferii. Důvěra spotřebitelů, ale i podnikatelů je značná, a tak i indikátory jako index nákupních manažerů jsou na vyšších hodnotách. Tato čísla rostla zejména díky firemním výsledkům. Je však důležité mít na paměti, že už nejsme na začátku cyklu a evropské marže, kromě společností zabývajících se komoditami, jsou na svých maximálních hodnotách. Ekonomický růst jen přispívá k chuti riskovat. Investoři jsou ochotní vkládat větší částky do rizikovějších podniků, ať už se jedná o akcie nebo dluhopisy.

Matt Siddle z Fidelity International uvádí: „Jsem pozitivní ve výhledu na příští rok, co se týče Evropy a evropského ekonomického prostředí. Jsou vybrané společnosti, které jsou rizikovější, a tudíž by mohly přinést zajímavý výnos, ale u těch bych byl spíše opatrný.“ Obecná očekávání jsou nyní velmi vysoká, hlavní indikátory jsou na nejvyšších hodnotách od roku 2007. Nacházíme však už v pokročilé fázi cyklu, což s sebou většinou nese jisté zpomalení, u kterého investoři mívají tendenci obrátit se k méně rizikovým společnostem. To, kdy dojde ke konci cyklu a změně směru trhu, se tak stává důležitou otázkou pro rok 2018. „ Nepředpokládám, že by začala recese, protože v současné době jsou nečekané zprávy spíše pozitivního rázu, ale tím, že se v USA i v Číně objevují známky zpomalování, nelze tuto možnost zcela ignorovat,“ dodává Siddle. Investoři jsou podle všeho ochotní podpořit variantu konce cyklu, během které by došlo k postupnému rozpuštění bubliny. Průzkumy mezi investory navíc ukazují, že tento scénář postupného rozpuštění by pro mnohé byl nejméně překvapivým scénářem ze všech možných. Celkově to ukazuje, kam se posunula investorská důvěra za posledních pět let.