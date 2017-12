GTW: Výkon nových solárů v USA klesne letos více, než se čekalo

Společnost GTM Research zkoumala vývoj objemu nově instalovaných solárních elektráren v USA. Pro tento rok se očekával pokles o 17%, ale v reálu se zdá, že pokles bude dosahovat úrovně až 22% na 11,8 GW. V samotním 3Q objem poklesl dokonce o 51% na 2,03 GW. Výrazné poklesy pramení mimo jiné z vysoké srovnávací základy roku 2016, kdy se investoři snažili maximálně využít končící státní podpory.Za poklesem stojí také obavy z nové regulace, jež by měla zavést cla na dovoz panelů.Segment rezidenčních projektů by měl letos vykázat pokles instalované kapacity o 13%.Analytici GTW očekávají pokračování poklesu nově instalovaného výkonu také v roce 2018. Oživení by pak mělo přijít až v roce dalším.