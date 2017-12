Kolik chtějí mít Češi naspořeno do důchodu? Nejvíce mezi 0,5-1 mil. Kč

Agentura SC&C zpracovávala pro RSTS průzkum o důchodovém spoření . Podle průzkumu jedna pětina respondentů na stáří vůbec nespoří, zbytek odkládá v průměru něco málo přes 1000 Kč Medián je dokonce jen kolem 500 Kč . Méně jak 500 Kč měsíčně spoří každý šestý, zhruba čtvrtina si odkládá stranou mezi 500-1000 Kč a třetina více jak 1000 Kč 22% respondentů považuje za ideální naspořenou částku do 500 000 Kč , dalších 21% od 600 000 do 1 miliónu. 13% by měla ráda 1,1-3 mil. Kč a stejný podíl osob by chtěla mít více jak 4 milióny. Plných 31% respondentů se touto otázkou doposud nezaobírala a nemá v ní jasno.O výši naspořených prostředků často rozhodují současné příjmy. Lidé s příjmy nad 30 000 Kč čistého by chtěli mít na důchod okolo 2 mil. Kč . Lidé s menšími příjmy uváděli nejčastěji sumu do 500 000 Kč