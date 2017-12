Ifo: Německá ekonomika poroste příští rok nejrychleji od 2011

Německý ekonomický institut Ifo ve své zprávě prudce zvýšil odhad růstu německé ekonomiky na příští rok. Ekonomika má nově vzrůst o 2,6 procenta místo doposud očekávaných dvou procent. Tempo růstu tak bude nejvyšší od roku 2011.



"Německá ekonomika je ve skvělé formě," řekl prezident Ifo Clemens Fuest. "Impuls z roku 2017 se přenese hluboce do roku 2018." Ifo nedávno zlepšila svůj červnový výhled letošního ekonomického růstu z 1,8 % na 2,3 %.





Mnoho odvětví, od stavebnictví přes zpracovatelský průmysl a distribuci, vzkvétá, což je důvod, proč index podnikatelského klimatu sledovaný Ifo dosahuje nová rekordní maxima, upozornil analytik Ifo Timo Wollmershäuser. Pokud by počet pracovních dní letos nebyl tak nízký, mohla by ekonomika vzrůst podle něj až o 2,5 procenta.V roce 2019 má hrubý domácí produkt Německa stoupnout o 2,1 procenta.Ifo dodal, že počet zaměstnaných dosahuje rekordních maxim a dále růst má i v příštích dvou letech. Současně s tím se bude snižovat počet nezaměstnaných ze současných 2,5 milionu až na 2,2 milionu v roce 2019 a míra nezaměstnanosti klesat z letošních 5,7 procenta na 5,3 procenta v roce 2018 a 4,9 procenta v roce 2019. Mírně zvyšovat by se měla i inflace : v roce 2018 na 1,9 procenta a další rok na 2,2 procenta.Německá vláda by dále měla vykazovat rozpočtový přebytek, který poroste z loňských 25,7 miliardy eur až na 62,1 miliardy eur v roce 2019. Nicméně vzhledem k tomu, že v Německu nebyla ještě vytvořena nová vláda, je tento odhad velmi nejistý a případné změny výdajů nebo příjmů samozřejmě zvýší nebo sníží přebytek.Nadále se má zvyšovat i široce kritizovaný přebytek bilance běžného účtu. Jako podíl na hrubém domácím produktu však zůstane téměř beze změny, letos má dosáhnout 7,7 procenta a v dalších letech 7,8 procenta.