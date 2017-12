Eurozóna - PMI v listopadu nejvýše od února 2011

Průzkumy PMI vykreslují celkově velmi pozitivní obrázek, co se hospodářské situace v eurozóně týče. Jde samozřejmě o dobrou zprávu také pro středoevropský region , pro nějž eurozóna představuje klíčový exportní trh. Příznivý dopad je vidět na růstu průmyslové výroby a zakázek ve středoevropském regionu, což platí i o vývoji v českém průmyslu . Průzkumy PMI zároveň naznačují, že vnější hospodářské prostředí zůstane pro středoevropský region velmi příznivé přinejmenším i v prvních měsících roku 2018.



Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE





Samotný prosinec byl ve znamení silnějšího růstu aktivity jak ve zpracovatelském průmyslu , tak ve službách. Oba sektory hlásí zrychlující se růst nových objednávek, takže obrázek vývoje celkové aktivity zůstává pozitivní i do dalších měsíců, což by znamenalo velmi dobrý start do roku 2018. Silný hospodářský růst se projevuje v rostoucím využitím kapacit, včetně růstu zaměstnanosti . Silný růst hospodářské aktivity a využití kapacit se projevují i v cenových tlacích, nicméně inflační tlaky zůstávají v eurozóně celkově stále relativně utlumené. Jak průzkumy PMI, tak ostatní data z ekonomiky eurozóny by měly vést ECB k přepsání její prognózy hospodářského růstu eurozóny směrem k silnějším úrovním: čerstvou prognózu ECB zveřejní dnes odpoledne. Dopad do inflace ale zůstává pozvolný a ECB tak momentálně asi nebude měnit svůj pohled na vývoj cenových tlaků a udrží si svůj opatrný přístup, co se týče postupného zpřísňování měnových podmínek v eurozóně.