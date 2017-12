Janet Yellen si podle ekonomů vedla na výbornou

Pomalu, ale jistě se blíží měsíc únor a s ním i ukončení prvního a posledního funkčního období v čele amerického Fedu pro Janet Yellen. Novým šéfem se stane kandidát prezidenta Jerome Powell, který nastoupí do této funkce 3. února.

Yellen má za sebou jen jedno období, ale za ty čtyři roky stihla opravdu hodně. Podle ekonomů si zaslouží mnohem více pochvaly a pozornosti, než se jí momentálně dostává. Průzkum Wall Street Journal přišel se zajímavými výsledky. Až 60 % dotázaných ekonomů by hodnotilo výkon Janet Yellen na áčko, tedy na jedničku. 30 % respondentů by ji hodnotilo na béčko, tedy dvojku. Pouze 8 % by jí dalo C a 2 % tu nejhorší známku čili déčko.

To jsou mnohem lepší výsledky, než kterých dosáhl minulý šéf Fedu Ben Bernanke. V průzkumu realizovaném před čtyřmi lety dostal áčko jen od 34 % procent ekonomů, 45 % mu dalo dvojku, 8 % trojku a 5 % déčko.

Zároveň se jedná o polepšení pro samotnou Yellen od začátku jejího působení na šéfovské židli. V dubnu 2016 byl realizován podobný průzkum mezi ekonomy a jen 22 % jí přiznalo nejlepší známku, 51 % dotazovaných by ji hodnotilo béčkem. Céčko by dostala od 20 % ekonomů.

Její vedení Fedu tedy po čase přesvědčilo investory a ekonomy. I přes "nesplněné sliby" v roce 2015, kdy Fed předpokládal až čtyři zvyšování úrokových sazeb v roce 2016 a viděli jsme jen jedno, byl trh s jejím vládnutím nadmíru spokojen. Yellen ale dodržela slib alespoň letos a viděli jsme tři zvyšování úrokových sazeb, jakož i pomalé rozpouštění obrovské rozvahy Fedu přes prodej dluhopisů.

Během posledních čtyř let klesla míra nezaměstnanosti na 17letá minima a aktuálně je na 4.1 %. Inflace zůstává pod 2 % (pro index PCE) a CPI index osciluje na roční bázi okolo 2 %. To je z historického hlediska poměrně nízká inflace vzhledem ke zdravému ekonomickému růstu, který vidíme v USA.

V dopise s rezignací Yellen napsala, že je velmi potěšena pokračujícím zlepšením v ekonomice od finanční krize. Ekonomika vytvořila v čistém až 17 milionů nových pracovních míst za posledních osm let, což je podle několika metrik splnění hlavního cíle Fedu, kterým je dosažení plné zaměstnanosti.