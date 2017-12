DOPO četba: Koupil jsem bitcoin a za 2 dny ho prodal. Co jsem se naučil?

Pro všechny zájemce o bitcoin mohu jen doporučit článek Todda Haseltona publikovaný na CNN o tom, jak si Todd koupil na víkend bitcoin a co vše se při tom o novodobém fenoménu dozvěděl.Hlavní poznatky lze shrnout do několika málo hesel. Nakupování a prodej bitcoinů je díky mobilním aplikacím velmi jednoduchý, kurz je extrémně volatilní a celé to připomíná spíše hazardní mobilní hru než reálnou investici. Peněžní vypořádání prostřednictvím bank nemusí být úplně jednoduché.Celý článek v AJ naleznete ZDE