Ani chytrý člověk nemusí být úspěšným investorem

Že inteligence nemá nic společného s úspěchem na trzích, je celkem známá věc. Dokazuje to i příklad Isaaca Newtona, který byl možná jedním z nejchytřejších lidí v historii, ale na akciích South Sea Company prodělal obrovské peníze.

Isaac Newton sice popsal zákon všeobecné gravitace a tři zákony pohybu a jeho Philosophia Naturalis Principia Mathematica je považována za jednu z nejdůležitějších knih v historii vědy, ale jako investor se zrovna nevyznamenal. Jason Zweig z listu Wall Street Journal v aktuálním komentovaném vydání knihy Benjamina Grahama The Intelligent Investor uvádí příběh o tom, jak jeden z nejznámějších fyziků a matematiků historie investoval do akcií společnosti South Sea Company.

"Na jaře 1720 vlastnil Isaac Newton akcie společnosti South Sea Company, což byl v té době jednoznačně nejžhavější titul v Anglii. Jelikož viděl, že se trh poněkud vymyká z rukou, posteskl si, že sice dokáže vypočítat pohyby nebeských těles, ale nedokáže odhadnout šílenost lidí. Nakonec se akcií zbavil se 100% výnosem a celkovým ziskem 7 000 liber. Jenže o pár měsíců později, zlákán narůstajícím nadšením na trhu, Newton opět nakoupil akcie za mnohem vyšší cenu, než za jakou je předtím prodal, a prodělal 20 000 liber (na začátku 21. století by šlo zhruba o částku 3 miliony USD). Do konce života zakazoval lidem ve svém okolí používat slova 'South Sea'," píše Zweig.

Newtonův příklad ukazuje, že i chytrý člověk, který podlehne emocím a nechá se strhnout šílenstvím na trhu, může kvůli takovému chování přijít o peníze. V případě Newtona byl problém i v tom, že jeho přátelé vydělali na původní investici mnohem více než on, takže jej ke druhé investici přiměla i nenasytnost, možná i závist. Namísto toho, aby byl spokojen se svým původním solidním výnosem, chtěl více. To se mu stalo osudným.

Sám Graham to vystihl přesně, když tvrdil, že "největším problémem investora, a zároveň jeho největším nepřítelem, je investor sám". Myslete na to, když budete přemýšlet o investici do něčeho, po čem všichni šílí, ale třeba ani nevědí proč (co třeba bitcoin?). A nezáviďte ostatním, že na něčem vydělali více než vy. Je pravděpodobné, že při propadu to stejně většinou nestihnou včas prodat.