Fed zvýšil úrokové sazby, ECB se k žádné změně nechystá (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americká centrální banka se včera zachovala přesně podle očekávání trhu a zvýšila svou klíčovou úrokovou sazbu o 25 bazických bodů. Její evropský protějšek, ECB, se s největší pravděpodobností do podobné akce nepustí až do Q1 19.

Po Fedu dnes zasedá ECB, změnu však nepřinese

Zatímco včera na sebe strhlo pozornost finančního světa zasedání Fedu, dnes se zraky trhu upírají k rozhodování ECB. Trh neočekává, že by představitelé evropské měnové autority změnili klíčovou sazbu eurozóny ani objemy kvantitativního uvolňování. Důležité tak bude sledovat, zda členové objasní strukturu, kterou bude ECB pokračovat v nákupu aktiv v roce 2018. Za pozornost bude spíše stát také nová prognóza, kde očekáváme vyšší výhled na HDP a inflaci, která dosáhne cíle ECB v roce 2020.

Kompozitní PMI eurozóny by měl v prosinci mírně klesnout, poté, co v listopadu překonalo svůj 6,5letý rekord. I nadále se však udrží na velmi dobré úrovni signalizující další ekonomickou expanzi. Rovněž PMI z výroby, který se v listopadu ocitl na svém 17letém maximu, by měl mírně klesnout, nad svým dlouhodobým průměrem se však udrží. Takové hodnoty napovídají, že by ekonomika eurozóny v posledním kvartále mohla přidat 2,6 % meziročně.

Fed nezklamal a zvýšil sazby

Americká centrální banka včera nepřekvapila, když přistoupila ke zvýšení sazeb o 25 bazických bodů na úroveň 1,25 - 1,50 %. Ve svém výhledu si pak udržela na příští rok trojí zvyšování sazeb. V roce 2019 a 2020 mají podle výhledu Fedu růst sazby dvakrát každý rok. Fed očekává silnější ekonomický růst a nižší nezaměstnanost, než ve svém předchozím výhledu, přesto ale předpověď na inflaci zůstala nezměněná.

Trh očekával více jestřábí komentář, během rozhodnutí a po něm dolar oslabil o 45 centů na 1,183 USD/EUR.

Bilance běžného účtu si meziročně polepší

Region dnes ovládnou říjnové statistiky platební bilance. Bilance českého běžného účtu vykáže vyšší meziroční přebytek 8,6 mld. CZK. Navzdory meziročně nižší kladné bilanci zboží a služeb si tak polepší o 4,7 mld. Kč. Důvodem je především menší saldo bilance prvotních a druhotných důchodů.

Výrazněji poroste také polská bilance běžného účtu i zahraničního obchodu. Zvýšit by se měla dynamika jak dovozů tak i vývozů, jak napovídá vysoký růst říjnové průmyslové výroby.

Poslední rozhovor před zasedáním koruně výrazně nepomohl

Dnes dopoledne mají jednotliví členové bankovní rady ČNB poslední šanci vyjádřit se k měnové politice před zasedáním příští týden. Včera toho ještě využil víceguvernér M. Hampl, který poznamenal, že česká ekonomika ukazuje známky přehřívání, inflační tlaky sílí a bude tak potřeba zvyšovat úrokové sazby častěji, než jak napovídá prognóza centrální banky. Podle naší prognózy však ČNB sazby v prosinci ponechá nezměněné. Česká koruna na rozhovor nijak výrazně nereagovala a pohybuje okolo 25,64 CZK/EUR.

Naopak polský zlotý během dne oslabil o 0,1 % a obchoduje se za 4,21 PLN/EUR.