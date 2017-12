Centrální banky opět v hledáčku investorů – tentokrát v Evropě (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Představenstvo O2 Czech Republic rozhodlo o dalším kole zpětného odkupu vlastních akcií.

Požár a výbuch ve výrobním závodě v Záluží je událostí vyšší moci a zprošťuje tak Unipetrol od náhrady škody či placení smluvních pokut.

Evropské trhy na počátku obchodování zřejmě mírně oslabí.

Spojené státy dnes zveřejní listopadové maloobchodní tržby. Kromě toho budou publikovány i importní a exportní ceny a předstihové ukazatele PMI. Těch se dočkáme i v Evropě. Pozornost investorů se ale nejprve přesune na evropský kontinent, kde zasedá k měnové politice ECB, britská BoE nebo švýcarská SNB.

Obchodování na zámořských trzích

Hlavní americký akciový index S&P 500 včera uzavřel těsně pod svým vrcholem, na který vystoupal o den dříve. K jeho opětovnému pokoření mu chybělo pět setin procenta, když do mínusu se dostal v posledních 15 minutách obchodování. Průmyslový Dow Jones ale pokračoval ve své spanilé jízdě a posunul své maximum opět výše, a to přesně o třetinu procenta. Technologický Nasdaq si polepšil o 0,2 %. Americká centrální banka včera dle očekávání zvýšila úrokové sazby o 25 bb. Fed kromě toho vylepšil svoje růstové vyhlídky pro příští rok. Inflace dle nové prognózy zůstane v nejbližším období pod cílem banky, ale ve střednědobém horizontu se stabilizuje okolo inflačního cíle. Zároveň se nezměnila očekávaná trajektorie vývoje úrokových sazeb podle mediánu jednotlivých centrálních bankéřů. Kombinace silnějšího hospodářského růstu, umírněné inflace a postupného zvyšování úrokových sazeb by měla hrát do karet akciovým trhům.

Asijské trhy ve většině případů dnes ztrácely. Čínské akcie obchodované na pevninských burzách i v Hongkongu dnes odevzdávaly zhruba půl procenta v reakci na překvapivé mírné zvýšení krátkodobých úrokových sazeb čínskou centrální bankou. Výjimkou byly trhy na Tchajwanu nebo Malajsii, kde akcie rostly o 0,6 %, respektive 1,0 %.

Dnes v měnově politických zasedáních pokračují ECB, BoE nebo SNB. Od žádné z nich se neočekává změna úrokových sazeb. Podstatné budou nové makroekonomické prognózy. V případě ECB je pravděpodobné, že budou odhady ekonomického růstu a inflace zvýšeny. Pro trhy bude zásadní, jaká vyjádření padnou k probíhajícímu programu nákupu aktiv, protože se nedávno ozvali někteří centrální bankéři s možností ukončit kvantitativní uvolňování před dříve oznámeným zářím 2018. Ponechání stávající měnové politiky beze změny s vyššími růstovými vyhlídkami by byl pro akciové trhy pozitivní impuls.

O2 Czech Republic

Představensto společnosti rozhodlo o druhém programu zpětného odkupu akcií, který plynule naváže na končící program schválený 23. prosince 2015. Období odkupu bylo stanoveno opět na dva roky nebo do okamžiku, kdy O2 Czech Republic bude celkově držet 4 % svých akcií. K 8. prosinci společnost nabyla více jak 8,5 mil. kusů akcií za celkovou kupní cenu 2,154 mld. CZK, což představuje 2,75% podíl. Zároveň platí, že objem nakoupených akcií za jeden den nesmí převýšit čtvrtinu průměrného denního objemu akcií dosaženého v listopadu letošního roku.

Zprávu nevnímáme jako zásadní pro cenu akcie. Valná hromada 8. prosince 2015 přijala usnesení o nabytí vlastních akcií až do výše 10 % po dobu 5 let. Celková vynaložená částka nesmí překročit 8 mld. CZK. Včerejší rozhodnutí je tak pouze plněním dřívějšího usnesení.

Unipetrol

Požár a výbuch na jednotce parciální oxidace, který částečně omezil zpracování ropy v litvínovské i kralupské rafinérii a výrobu v etylenové jednotce v Litvínově je událostí, která představuje mimořádnou, nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku vzniklou nezávisle na vůli společnosti a mimo její kontrolu tj. událost vyšší moci. Tato havárie znemožňuje Unipetrolu řádně plnit své závazky vyplývající ze smluvních vztahů se svými obchodními partnery. Nicméně událost vyšší moci vylučuje odpovědnost a zprošťuje ji povinností vyplývajících ze smluvních vztahů s obchodními partnery, zejména povinnosti k náhradě škody či jiné újmy, povinnosti k zaplacení smluvní pokuty nebo povinností z jiných sankčních ustanovení smluv.

Obnova plné výroby ve všech závodech by se měla uskutečnit v řádu několika týdnů. Unipetrol prozatím zkoumá škody. Ty by se mohly pohybovat v řádu stovek milionů korun. Předpokládáme, že škody a ušlý zisk bude hrazen z pojistného plnění.