Rozbřesk: Fed zvýšil sazby, koruně jestřábi chybí a trh s auty je v kondici

České ekonomice se v roce 2017 vedlo nad očekávání dobře, a to především zásluhou tuzemského průmyslu, který mimochodem představuje necelou třetinu HDP. Vhledem k tomu, že třetina této třetiny je pak automobilový průmysl, který obstarává přibližně třetinu českého exportu, proto nelze zcela ignorovat údaje o registracích (poněkud zjednodušeně řečeno prodejích) osobních automobilů v EU. Nakonec tam většina v tuzemsku vyráběných aut skutečně končí.



Podle dnes zveřejněných údajů ACEA, se automobilovému trhu dařilo i v listopadu. Dokonce lépe, a tak to vypadá, jako by chytil druhý dech. Po krátkém útlumu, který jsme viděli v průběhu léta, nabraly registrace opět solidní tempo. V listopadu se tak v EU prodalo meziročně skoro o 6 % vozů více. Nárůst celého trhu od začátku roku tak znovu překonal hranici 4 %. V ročním vyjádření se trh dostal opět na nové maximum 15,2 mil. osobních automobilů. Hlavní zásluhu na letošních výsledcích si připisuje Itálie, kde se od začátku roku prodalo skoro o 150 tisíc aut víc než loni. Dařilo se ovšem i dalším velkým trhům, tedy Francii, Německu a Španělsku. Výrazným útlumem naopak prochází trh britský, který padá dvouciferným tempem.



K celkově dobrým výsledkům dnes automobilovému trhu dopomáhá fakt, že v některých zemích nastoupil boom později než třeba v Německu. Proto i fáze konjunktury celého trhu vlastně může být i delší než současných pět let. Nicméně s tak silným růstem a věčným posunováním maxim prodejů asi už nelze příliš dlouho počítat. Nakonec i průzkumy mezi spotřebiteli naznačují, že poptávka je ve srovnání s dřívějškem docela saturovaná. Proto po letošních zhruba 4 % nejspíše přijde další zpomalení. Na druhou stranu, slibovat si podobný příspěvek (automobilového) průmyslu k růstu celé ekonomiky i v příštím roce už s ohledem na vyčerpanost kapacit vlastně ani nemůžeme. Na předpovídání konce současné konjunktury trhu, respektive na věštbu jeho propadu, je však stále ještě dost času.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna během včerejška vůči euru dále ztrácela, nicméně hranici 25,70 EUR/CZK se jí zdolat nepodařilo. Trh vyčkává na poslední letošní zasedání bankovní rady ČNB, avšak přesvědčení o tom, že sazby půjdou v letošním roce už potřetí nahoru, není příliš silné. Byť z ČNB zaznívaly i jestřábí tóny, na naplnění „alternativního“ scénáře předpokládajícího mnohem rychlejší vzestup sazeb. V reakci na prudký růst mezd to zatím nevypadá. Dnešní jednání ECB by korunu mělo nechat chladnou, protože nic nového zásadního se od ECB vlastně ani nečeká.



Výnosy českých státních dluhopisů se stabilizovaly výrazně pod úrovněmi dosaženými na konci listopadu. Desetiletý bond sice nyní nese o téměř 40 bodů méně, avšak je jen otázkou času, kdy se situace opět obrátí. Vyšším výnosům pomůže sama ČNB, která v příštím roce bude pokračovat se zvyšováním repo sazby, a nejspíše i ministerstvo financí poté, co se vrátí na dluhopisový trh na začátku roku. V mezičase by mělo navíc osvětlit svoji emisní politiku pro rok 2018 v nové Strategii financování a řízení státního dluhu.



Zahraniční forex

Americké dluhopisy a eurodolar si vyložily výstupy z včerejšího zasedání Fedu holubičím způsobem, k čemuž je opravňoval fakt, že dva členové FOMC hlasovali proti zvýšení sazeb a samotné vyznění komentáře často zmiňovalo (stále nízkou) inflaci. Pokud bude schválena daňová reforma, tak se lze ztotožnit s Fedem, že by v příštím roce sazby mohly vystoupat o dalších 75 bazických bodů. To si však peněžní trh zatím nechce připustit.



Eurodolar si od centrálních bank ovšem neodpočine ani dnes. Zasedá ECB a to nejzajímavější bude její nová prognóza - zejména pak, co řekne o výhledu pro Euribor a inflaci na roky 2019–2020. Pokud prognóza ukáže na růst sazeb v tomto období, euro by mohlo dále zpevnit.



Ropa

Ropa Brent se dnes obchoduje v blízkosti 63 USD/barel, severoamerická WTI pak 57 USD/barel. Ačkoli včerejší data o zásobách od EIA poukázala na větší než očekávaný pokles zásob surové ropy (-5,1 miliónu barelů), pozitivní cenový efekt byl utlumen větším než očekávaným růstem zásob benzínu (+5,7 miliónu barelů). Navíc se i v minulém týdnu činili američtí producenti, kteří vykázali další rekordní produkci (9,78 mbd). Právě tento vývoj ve své včerejší zprávě reflektuje také OPEC, který zvýšil odhad růstu produkce USA pro příští rok o 180 tis. barelů, celkově na 1,1 mbd. Důsledkem této revize je pak z pohledu OPECu oddálení plného rebalancování trhu s ropou, dle současných předpokladů až ke konci příštího roku (původně se počítalo se třetím kvartálem).



Dnes trhy čekají na třetí významnou zprávu o stavu ropného trhu, tentokrát v podání Mezinárodní energetické agentury.