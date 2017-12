Koruně chybí jestřábí hlasy ČNB

Koruna během včerejška vůči euru dále ztrácela, nicméně hranici 25,70 EUR/CZK se jí zdolat nepodařilo. Trh vyčkává na poslední letošní zasedání bankovní rady ČNB, avšak přesvědčení o tom, že sazby půjdou v letošním roce už potřetí nahoru, není příliš silné. Byť z ČNB zaznívaly i jestřábí tóny, na naplnění „alternativního“ scénáře předpokládajícího mnohem rychlejší vzestup sazeb. V reakci na prudký růst mezd to zatím nevypadá. Dnešní jednání ECB by korunu mělo nechat chladnou, protože nic nového zásadního se od ECB vlastně ani nečeká.



Výnosy českých státních dluhopisů se stabilizovaly výrazně pod úrovněmi dosaženými na konci listopadu. Desetiletý bond sice nyní nese o téměř 40 bodů méně, avšak je jen otázkou času, kdy se situace opět obrátí. Vyšším výnosům pomůže sama ČNB, která v příštím roce bude pokračovat se zvyšováním repo sazby, a nejspíše i ministerstvo financí poté, co se vrátí na dluhopisový trh na začátku roku. V mezičase by mělo navíc osvětlit svoji emisní politiku pro rok 2018 v nové Strategii financování a řízení státního dluhu.