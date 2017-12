Ranní glosa: Trh s auty opět v kondici

České ekonomice se v roce 2017 vedlo nad očekávání dobře, a to především zásluhou tuzemského průmyslu, který mimochodem představuje necelou třetinu HDP. Vhledem k tomu, že třetina této třetiny je pak automobilový průmysl, který obstarává přibližně třetinu českého exportu, proto nelze zcela ignorovat údaje o registracích (poněkud zjednodušeně řečeno prodejích) osobních automobilů v EU. Nakonec tam většina v tuzemsku vyráběných aut skutečně končí.



Podle dnes zveřejněných údajů ACEA, se automobilovému trhu dařilo i v listopadu. Dokonce lépe, a tak to vypadá, jako by chytil druhý dech. Po krátkém útlumu, který jsme viděli v průběhu léta, nabraly registrace opět solidní tempo. V listopadu se tak v EU prodalo meziročně skoro o 6 % vozů více. Nárůst celého trhu od začátku roku tak znovu překonal hranici 4 %. V ročním vyjádření se trh dostal opět na nové maximum 15,2 mil. osobních automobilů. Hlavní zásluhu na letošních výsledcích si připisuje Itálie, kde se od začátku roku prodalo skoro o 150 tisíc aut víc než loni. Dařilo se ovšem i dalším velkým trhům, tedy Francii, Německu a Španělsku. Výrazným útlumem naopak prochází trh britský, který padá dvouciferným tempem.





K celkově dobrým výsledkům dnes automobilovému trhu dopomáhá fakt, že v některých zemích nastoupil boom později než třeba v Německu. Proto i fáze konjunktury celého trhu vlastně může být i delší než současných pět let. Nicméně s tak silným růstem a věčným posunováním maxim prodejů asi už nelze příliš dlouho počítat. Nakonec i průzkumy mezi spotřebiteli naznačují, že poptávka je ve srovnání s dřívějškem docela saturovaná. Proto po letošních zhruba 4 % nejspíše přijde další zpomalení. Na druhou stranu, slibovat si podobný příspěvek (automobilového) průmyslu k růstu celé ekonomiky i v příštím roce už s ohledem na vyčerpanost kapacit vlastně ani nemůžeme. Na předpovídání konce současné konjunktury trhu, respektive na věštbu jeho propadu, je však stále ještě dost času.