Čínská centrální banka reaguje na Fed a zvyšuje sazby

Čínská centrální banka dnes překvapivě zvýšila úrokové sazby. K tomuto kroku přistoupila jen několik hodin poté, co svoji hlavní úrokovou sazbu zvýšila centrální banka USA (Fed). Čínská centrální banka (PBOC) naposledy zvýšila úroky letos v březnu. Peking se snaží omezit odliv kapitálu ze země a současně neohrozit ekonomický růst, napsala agentura Reuters.



Ekonomy rozhodnutí překvapilo, ale upozornili, že zvýšení je malé a spíše symbolické než podstatné. Úroky stouply jen o 0,05 procentního bodu, a to u krátkodobých a střednědobých sazeb. Čínská centrální banka označila své rozhodnutí jako normální tržní reakci na kroky přijaté Fedem.



PBOC zvýšila úroky u reverzní repo sazby, za kterou si centrální banka půjčuje peníze od komerčních bank, u půjček na sedm a 28 dní. Úroky stouply také u ročních úvěrů.





PBOC sice zvýšila úroky poprvé od března, nicméně tržní úrokové sazby v Číně rostly i v době mezitím, protože vláda se snaží prosadit řadu opatření, aby snížila zadlužení.Analytik Bank of Communications Čchen Ťi agentuře Reuters řekl, že dnešní růst úroků byl nečekaný, ale je příliš nízký na to, aby měl významný dopad a představuje jen odpověď na zvýšení úroků v USA. "Ve skutečnosti to nemá dopad na výpůjční náklady, a kolísání těchto úrovní je na mezibankovním trhu normální," uvedl. Také další analytici se shodují, že krok PBOC byl překvapivý, nicméně ho považují za velmi mírný. Fed ve středu večer zvýšil hlavní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu, potřetí v letošním roce. Krok Fedu se všeobecně očekával díky solidnímu výkonu americké ekonomiky