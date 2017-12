O2 odsouhlasila další dva roky zpětného odkupu vlastních akcií

Představenstvo operátora O2 rozhodlo o pokračování zpětného odkupu vlastních akcií, který má za cíl optimalizaci kapitálové struktury společnosti. Nový program nepřevýší spolu s původním realizovaným 4 procenta všech akcií společnosti a nebude trvat déle než dva roky.

Dne 8. prosince 2015 přijala valná hromada O2 usnesení o nabytí vlastních akcií, podle kterého může O2 po dobu pěti let nabývat vlastní akcie v objemu, který nepřesáhne 10 % celkového počtu akcií firmy za cenu v rozmezí od 10 do 297 Kč za akcii až do celkové výše 8 miliard korun.

Dne 23. prosince 2015 představenstvo O2 rozhodlo realizovat dvouletý program zpětného odkupu vlastních akcií, na který nyní O2 plánuje plynule navázat.

13. prosince 2017 představenstvo O2 rozhodlo realizovat program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu a to za následujících podmínek:

a) cílem Nového programu je optimalizace kapitálové struktury O2

b) Nejvyšší kupní cena akcií nabývaných v rámci Nového programu nepřekročí nižší z následujících částek: nejvyšší kupní cenu stanovenou v souladu s článkem 5 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2273/2003 a nejvyšší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (297 Kč)

c) nejnižší kupní cena akcií nabývaných v rámci Nového programu nepřekročí nejnižší kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (10 Kč);

d) objem akcií nakoupených v rámci Nového programu za jeden den nepřevýší čtvrtinu průměrného denního objemu akcií O2 obchodovaného na regulovaném trhu v listopadu 2017, tj. v měsíci předcházejícím měsíci rozhodnutí představenstva;

e) v rámci Nového programu O2 nabude nejvýše takový počet akcií, aby celkový počet akcií nabytých firmou kumulovaně za Program i Nový program nepřekročil 4 % všech akcií firmy

f) doba trvání Nového programu činí maximálně dva roky, resp. do dosažení objemu akcií uvedeného v bodě e).

O2 plánuje opět využít pro tento Nový program obchodníka s cennými papíry WOOD & Company.

K 8. prosinci letošního roku nabyla O2 celkem 8 519 904 akcií za celkovou kupní cenu 2 154 milionu korun a její podíl na všech hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu dosáhl výše 2,75 procenta.